Педро о победе «Зенита» на «Локо»: «Принципиальное противостояние, класико. Дополнительная мотивация не нужна, все понимают, какая цена у этих игр»

Встреча 14-го тура Мир РПЛ завершилась победой петербуржцев (2:0). Педро забил победный гол.
— Знали, что Монтес у «Локомотива» не будет играть? Было легче играть без него?
— Скажу честно, не знал. При подготовке к встрече мы отталкиваемся от своей игры, не обращаем пристального внимания на то, как складывается ситуация у соперника.
Было принципиальное противостояние, класико. Таким играм не нужна дополнительная мотивация. Все понимают, какая цена у этих игр.
— До конца года выбыл Дуглас Сантос. Как ощущается его потеря?
— Конечно, Дуглас очень важный игрок, лидер команды, ждем его скорейшего восстановления. Но в составе есть люди, которые могут его заменить. Нурик (Алип — Спортс«“) вышел на его позицию и прекрасно справляется со своими обязанностями. Мы едины как команда и ждем скорейшего восстановления Дугласа, — сказал полузащитник “Зенита”.