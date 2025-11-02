Беллингем забил гол в 3-м матче подряд — «Валенсии». Ранее он отличился против «Барсы» и «Юве» в ЛЧ

Таким образом, полузащитник забивает в 3 матчах подряд — ранее он отличился в победно класико против «Барселоны» (2:1) и «Ювентуса» (1:0) в 3-м туре общего этапа Лиги Чемпионов.
С подробной статистикой Беллингема можно ознакомиться здесь.
Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем отличился на 44-й минуте в матче против «Валенсии» (3:0, второй тайм) в 11-м туре Ла Лиги.
