Франк о поражении «Тоттенхэма»: «Челси» был сильнее. Нам не хватило энергии, интенсивности, было много простых ошибок"

«Думаю, сегодня мы уступали сопернику. “Челси” оказался лучше нас — в этом нет никаких сомнений. Я видел, что игроки старались, но игра у нас не получилась. Нам не хватило энергии и интенсивности, которые нужны для таких матчей. Мы пропустили первыми — и с этого момента уже догоняли.
Мы допустили слишком много простых ошибок при передачах и слишком часто теряли мяч. Это может быть связано с усталостью, но и других причин хватает.
Думаю, мы способны играть в любом темпе, который требует матч. Но сегодня — будь то медленный или быстрый ритм — ничего не сработало«, — сказал тренер “Тоттенхэма” Томас Франк.