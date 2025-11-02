Ричмонд
Футбол. Премьер-лига
12:00
Оренбург
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.48
П2
3.22
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
2
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
4
:
Валенсия
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
0
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
3
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
0
:
Акрон
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
0
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
1
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Севилья
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
3
:
Лидс
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
3
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
2
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
0
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
2
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
1
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
1
:
Вердер
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
РБ Лейпциг
3
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
0
:
Боруссия М
4
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
0
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Аталанта
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Шинник
1
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
4
:
Райо Вальекано
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
2
:
Сокол
0
П1
X
П2

Холанд — лучший игрок АПЛ на данный момент по версии ESPN. Габриэл — 2-й, Райс — 3-й, Кайседо — 6-й, ван Дейк — 9-й, Бруну — 10-й, Салах — 12-й, Виртц — 18-й

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд возглавил рейтинг лучших игроков АПЛ по версии ESPN.

Источник: Спортс"

Спортивный портал составил список 50 лучших игроков сезона на данный момент, приняв во внимание их уровень в целом и вклад в результаты команды на старте этого сезона. Первую строчку занял норвежский нападающий.

Топ-20 выглядит так:

1. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

2. Габриэл Магальяэс («Арсенал»);

3. Деклан Райс («Арсенал»);

4. Букайо Сака («Арсенал»);

5. Вильям Салиба («Арсенал»);

6. Мойсес Кайседо («Челси»);

7. Бруно Гимараэс («Ньюкасл»);

8. Доминик Собослаи («Ливерпуль»);

9. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»);

10. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»);

11. Йошко Гвардиол («Манчестер Сити»);

12. Мохамед Салах («Ливерпуль»);

13. Александер Исак («Ливерпуль»);

14. Родри («Манчестер Сити»);

15. Райан Гравенберх («Ливерпуль»);

16. Энтойн Семеньо («Борнмут»);

17. Мартин Субименди («Арсенал»);

18. Флориан Виртц («Ливерпуль»);

19. Ибраима Конате («Ливерпуль»);

20. Энцо Фернандес («Челси»).