Роналду отметил гол с икалем на голове, «Аль-Наср» отреагировал: «Это больше, чем традиция… Это наследие»

Форвард отпраздновал свой гол с икалем на голове. Икаль — черный двойной шерстяной шнур, которым удерживают на голове куфию. Традиция его ношения возникла от погонщиков верблюдов, которые на остановках каравана клали вожжи себе на голову, чтобы не потерять их.