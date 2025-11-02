Роналду отметил гол с икалем на голове, «Аль-Наср» отреагировал: «Это больше, чем традиция… Это наследие»

Форвард отпраздновал свой гол с икалем на голове. Икаль — черный двойной шерстяной шнур, которым удерживают на голове куфию. Традиция его ношения возникла от погонщиков верблюдов, которые на остановках каравана клали вожжи себе на голову, чтобы не потерять их.
«Аль-Наср» отреагировал на этот жест Криштиану, опубликовав фото нападающего в соцсетях.
«Это больше, чем традиция… Это наследие. Когда “эгаль” поднимается — вся нация становится выше», — говорится в заявлении «Аль-Насра».
Также в клубе отреагировали на признание Роналду лучшим игроком матча.
«Когда выросло давление — он становится выше. Два гола. Один MVP. Всегда лидер ??», — написала пресс-служба «Аль-Насра».
Фото: x.com/AlNassrFC.