Биджиев о том, что «Махачкала» выиграла в РПЛ впервые за 7 матчей: «Важная победа. Футболисты большие молодцы, выложились на 100%»

Футбол. Премьер-лига
12:00
Оренбург
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
2.26
X
3.48
П2
3.22
Футбол. Италия
14:30
Верона
:
Интер
Все коэффициенты
П1
8.00
X
5.05
П2
1.42
Футбол. Испания
16:00
Леванте
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.92
X
3.47
П2
2.51
Футбол. Италия
17:00
Фиорентина
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.84
П2
5.60
Футбол. Италия
17:00
Торино
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.42
П2
4.38
Футбол. Англия
17:00
Вест Хэм
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
5.46
X
4.40
П2
1.61
Футбол. Премьер-лига
17:00
Балтика
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.15
П2
2.98
Футбол. Франция
17:00
Ренн
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.56
П2
2.79
Футбол. Германия
17:30
Кельн
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
2.19
X
3.77
П2
3.24
Футбол. Испания
18:15
Алавес
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.44
X
3.09
П2
3.37
Футбол. Франция
19:15
Ланс
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.77
П2
6.80
Футбол. Франция
19:15
Лилль
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.33
X
5.63
П2
10.50
Футбол. Франция
19:15
Нант
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Франция
19:15
Тулуза
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.79
X
3.86
П2
4.72
Футбол. Англия
19:30
Манчестер Сити
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.84
П2
5.80
Футбол. Премьер-лига
19:30
Краснодар
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.65
П2
3.65
Футбол. Германия
19:30
Вольфсбург
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.84
X
3.88
П2
2.38
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Марсель
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
2
:
Астон Вилла
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
4
:
Валенсия
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
1
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Монако
0
:
Париж
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
0
:
Челси
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
3
:
Байер
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
2
:
Локомотив
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Ростов
0
:
Акрон
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
0
:
Комо
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
1
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Севилья
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
3
:
Лидс
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Брентфорд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
3
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
2
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
0
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
2
:
Крылья Советов
0
П1
X
П2

Биджиев о том, что «Махачкала» выиграла в РПЛ впервые за 7 матчей: «Важная победа. Футболисты большие молодцы, выложились на 100%»

Тренер дагестанского «Динамо» подвел итоги матча с «Крыльями Советов» (2:0).

Источник: Спортс"

— Была ставка на такое начало? И как это повлияло на игру?

— Это лишь подчеркнуло наш настрой на этот матч, мы прекрасно понимали значимость этой встречи. Ребята были очень мотивированы, главное, что они не перегорели. Достаточно много у нас получилось сегодня, создали много моментов.

Хотя «Крылья Советов» матч с ЦСКА, который мы анализировали, провели на очень хорошем уровне. Это подчеркивает, что соперник очень организован.

Хочу поздравить команду и наших болельщиков. Футболисты большие молодцы, выложились на 100%. Это важная победа, — сказал Биджиев.