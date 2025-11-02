Ричмонд
Конте про 0:0 с «Комо»: «Матч европейского уровня, ни одна из команд не отсиживалась на своей половине. Я гораздо счастливее, чем после некоторых побед»

Тренер неаполитанцев высказался после игры 10-го тура Серии А.

"Матч прошел на очень интенсивном уровне. Они могут жаловаться на эпизод с пенальти, но во втором тайме мы заслуживали большего.

Многие считают «Комо» маленьким клубом только потому, что он называется «Комо», но это настоящая команда, которая отлично выступает. Стоит похвалить и их, и нас, потому что мы показали серьезную игру, несмотря на трудности с составом.

Это был матч европейского уровня, в котором ни одна из команд не отсиживалась на своей половине поля. Сегодня я гораздо счастливее, чем после некоторых побед, потому что получил реакцию от поистине настоящей команды", — сказал Конте.