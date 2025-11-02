«Спартак» впервые в истории выиграл женский чемпионат России по футболу

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Футболистки московского «Спартака» сыграли вничью с ЦСКА со счетом 2:2 в домашнем матче 25-го тура чемпионата России по футболу и досрочно стали победительницами турнира.
В составе «Спартака» голы забили Наталья Машина (69-я минута) и Тияна Филипович (82). У ЦСКА отличились Невена Дамьянович (9) и Милена Николич (57). На 81-й минуте за вторую желтую карточку с поля была удалена футболистка ЦСКА Юлия Мясникова.
Футболистки «Спартака» набрали 61 очко в 23 матчах и досрочно стали чемпионками страны. ЦСКА выиграл серебряные медали турнира, имея в активе 57 очков после 23 встреч.