«Спартак» впервые в истории выиграл женский чемпионат России по футболу

В составе «Спартака» голы забили Наталья Машина (69-я минута) и Тияна Филипович (82). У ЦСКА отличились Невена Дамьянович (9) и Милена Николич (57). На 81-й минуте за вторую желтую карточку с поля была удалена футболистка ЦСКА Юлия Мясникова.