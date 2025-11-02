Ричмонд
Футбол. Испания
1-й тайм
Леванте
0
:
Сельта
0
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.55
П2
2.36
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Волга
0
:
Родина
0
Все коэффициенты
П1
3.55
X
3.10
П2
2.20
Футбол. Италия
2-й тайм
Верона
1
:
Интер
1
Все коэффициенты
П1
19.00
X
1.60
П2
3.40
Футбол. Италия
17:00
Фиорентина
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.73
П2
5.81
Футбол. Италия
17:00
Торино
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.89
X
3.40
П2
5.20
Футбол. Англия
17:00
Вест Хэм
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
5.15
X
4.35
П2
1.65
Футбол. Премьер-лига
17:00
Балтика
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.09
П2
2.94
Футбол. Франция
17:00
Ренн
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.65
X
3.63
П2
2.72
Футбол. Первая лига
17:00
Спартак Кс
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.09
П2
3.78
Футбол. Германия
17:30
Кельн
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.66
П2
2.90
Футбол. Испания
18:15
Алавес
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.47
X
3.11
П2
3.29
Футбол. Франция
19:15
Ланс
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.70
П2
6.36
Футбол. Франция
19:15
Лилль
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.39
П2
8.50
Футбол. Франция
19:15
Нант
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Франция
19:15
Тулуза
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.81
П2
4.90
Футбол. Англия
19:30
Манчестер Сити
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.48
X
5.05
П2
6.37
Футбол. Премьер-лига
19:30
Краснодар
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.65
П2
3.60
Футбол. Германия
19:30
Вольфсбург
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.86
X
3.90
П2
2.36
Футбол. Италия
20:00
Парма
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
4.16
X
3.03
П2
2.18
Футбол. Испания
20:30
Барселона
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.60
П2
14.75
Футбол. Италия
22:45
Милан
:
Рома
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.17
П2
3.65
Футбол. Франция
22:45
Брест
:
Лион
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.44
П2
2.34
Футбол. Испания
23:00
Бетис
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.46
П2
6.07
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
3
:
Сочи
1
П1
X
П2

«Спартак» впервые в истории выиграл женский чемпионат России по футболу

Красно-белые за тур до конца опережают идущий на втором месте ЦСКА на четыре очка.

Источник: ЖФК "Спартак"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Футболистки московского «Спартака» сыграли вничью с ЦСКА со счетом 2:2 в домашнем матче 25-го тура чемпионата России по футболу и досрочно стали победительницами турнира.

В составе «Спартака» голы забили Наталья Машина (69-я минута) и Тияна Филипович (82). У ЦСКА отличились Невена Дамьянович (9) и Милена Николич (57). На 81-й минуте за вторую желтую карточку с поля была удалена футболистка ЦСКА Юлия Мясникова.

Футболистки «Спартака» набрали 61 очко в 23 матчах и досрочно стали чемпионками страны. ЦСКА выиграл серебряные медали турнира, имея в активе 57 очков после 23 встреч.