Месси, Витинья, Педри, Беллингем, Виртц в списке претендентов на приз лучшему плеймейкеру года от IFFHS. Ямаль, Холанд, Кейн, Дембеле, Салах, Хвича номинированы на звание лучшего игрока

Полный список кандидатов Международной федерации футбольной истории и статистики выглядит следующим образом:
— Арда Гюлер (Турция, «Реал Мадрид»);
— Бруну Фернандеш (Португалия, «Манчестер Юнайтед»);
— Коул Палмер (Англия, «Челси»);
— Флориан Виртц (Германия, «Байер» / «Ливерпуль»);
— Джуд Беллингем (Англия, «Реал Мадрид»);
— Кевин де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити» / «Наполи»);
— Ламин Ямаль (Испания, «Барселона»);
— Мартин Эдегор (Норвегия, «Арсенал»);
— Педри (Испания, «Барселона»);
— Витинья (Португалия, «ПСЖ»);
— Лионель Месси (Аргентина, «Интер Майами»);
— Хамес Родригес (Колумбия, «Леон»);
— Рео Хатате (Япония, «Селтик»);
— Мохаммед Кудус (Гана, «Вест Хэм» / «Тоттенхэм»);
— Малик Тиллман (США, ПСВ / «Байер»).
Кроме того, IFFHS представила номинантов на приз лучшему игроку году.
В него вошли:
— Коул Палмер (Англия, «Челси»);
— Деклан Райс (Англия, «Арсенал»);
— Дензел Думфрис (Нидерланды, «Интер»);
— Дезире Дуэ (Франция, «ПСЖ»);
— Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»);
— Харри Кейн (Англия, «Бавария»);
— Жоау Невеш (Португалия, «ПСЖ»);
— Хвича Кварацхелия (Грузия, «ПСЖ»);
— Килиан Мбаппе (Франция, «Реал Мадрид»);
— Ламин Ямаль (Испания, «Барселона»);
— Нико Уильямс (Испания, «Атлетик»);
— Нуну Мендеш (Португалия, «ПСЖ»);
— Усман Дембеле (Франция, «ПСЖ»);
— Педри (Испания, «Барселона»);
— Скотт Мактоминей (Шотландия, «Наполи»);
— Витинья (Португалия, «ПСЖ»);
— Бруно Гимараэс (Бразилия, «Ньюкасл»);
— Джорджиан де Арраскаэта (Уругвай, «Фламенго»);
— Густаво Гомес (Парагвай, «Палмейрас»);
— Хулиан Альварес (Аргентина, «Атлетико Мадрид»);
— Лаутаро Мартинес (Аргентина, «Интер»);
— Луис Диас (Колумбия, «Ливерпуль» / «Бавария»);
— Мойсес Кайседо (Эквадор, «Челси»);
— Рафинья Диас (Бразилия, «Барселона»);
— Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал Мадрид»);
— Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»);
— Ашраф Хакими (Марокко, «ПСЖ»);
— Серу Гирасси (Гвинея, «Боруссия» Дортмунд);
— Сон Хын Мин (Южная Корея, «Тоттенхэм» / «Лос-Анджелес»);
— Кристиан Пулишич (США, «Милан»).