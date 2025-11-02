Месси, Витинья, Педри, Беллингем, Виртц в списке претендентов на приз лучшему плеймейкеру года от IFFHS. Ямаль, Холанд, Кейн, Дембеле, Салах, Хвича номинированы на звание лучшего игрока

Ричмонд
Футбол. Испания
1-й тайм
Леванте
0
:
Сельта
1
Все коэффициенты
П1
30.00
X
9.00
П2
1.13
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Волга
0
:
Родина
1
Все коэффициенты
П1
12.00
X
4.50
П2
1.35
Футбол. Италия
17:00
Фиорентина
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.72
П2
5.56
Футбол. Италия
17:00
Торино
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.45
П2
5.16
Футбол. Англия
17:00
Вест Хэм
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
5.17
X
4.34
П2
1.65
Футбол. Премьер-лига
17:00
Балтика
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
2.69
X
3.02
П2
2.97
Футбол. Франция
17:00
Ренн
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.57
П2
2.59
Футбол. Первая лига
17:00
Спартак Кс
:
Черноморец
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.20
П2
5.00
Футбол. Германия
17:30
Кельн
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.66
П2
2.88
Футбол. Испания
18:15
Алавес
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.47
X
3.11
П2
3.29
Футбол. Франция
19:15
Ланс
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.70
П2
6.36
Футбол. Франция
19:15
Лилль
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.37
П2
8.25
Футбол. Франция
19:15
Нант
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Франция
19:15
Тулуза
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.81
П2
4.98
Футбол. Англия
19:30
Манчестер Сити
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.48
X
5.05
П2
6.35
Футбол. Премьер-лига
19:30
Краснодар
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.65
П2
3.60
Футбол. Германия
19:30
Вольфсбург
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.86
X
3.90
П2
2.36
Футбол. Италия
20:00
Парма
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
4.16
X
3.03
П2
2.18
Футбол. Испания
20:30
Барселона
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.60
П2
15.00
Футбол. Италия
22:45
Милан
:
Рома
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.17
П2
3.65
Футбол. Франция
22:45
Брест
:
Лион
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.44
П2
2.34
Футбол. Испания
23:00
Бетис
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.46
П2
6.07
Футбол. Италия
завершен
Верона
1
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
3
:
Сочи
1
П1
X
П2

Месси, Витинья, Педри, Беллингем, Виртц в списке претендентов на приз лучшему плеймейкеру года от IFFHS. Ямаль, Холанд, Кейн, Дембеле, Салах, Хвича номинированы на звание лучшего игрока

Лионель Месси вошел в список претендентов на приз лучшему плеймейкеру года от IFFHS.

Источник: Спортс"

Полный список кандидатов Международной федерации футбольной истории и статистики выглядит следующим образом:

— Арда Гюлер (Турция, «Реал Мадрид»);

— Бруну Фернандеш (Португалия, «Манчестер Юнайтед»);

— Коул Палмер (Англия, «Челси»);

— Флориан Виртц (Германия, «Байер» / «Ливерпуль»);

— Джуд Беллингем (Англия, «Реал Мадрид»);

— Кевин де Брюйне (Бельгия, «Манчестер Сити» / «Наполи»);

— Мартин Эдегор (Норвегия, «Арсенал»);

— Педри (Испания, «Барселона»);

— Витинья (Португалия, «ПСЖ»);

— Лионель Месси (Аргентина, «Интер Майами»);

— Хамес Родригес (Колумбия, «Леон»);

— Рео Хатате (Япония, «Селтик»);

— Мохаммед Кудус (Гана, «Вест Хэм» / «Тоттенхэм»);

— Малик Тиллман (США, ПСВ / «Байер»).

Кроме того, IFFHS представила номинантов на приз лучшему игроку году.

В него вошли:

— Коул Палмер (Англия, «Челси»);

— Деклан Райс (Англия, «Арсенал»);

— Дензел Думфрис (Нидерланды, «Интер»);

— Дезире Дуэ (Франция, «ПСЖ»);

— Эрлинг Холанд (Норвегия, «Манчестер Сити»);

— Харри Кейн (Англия, «Бавария»);

— Жоау Невеш (Португалия, «ПСЖ»);

— Хвича Кварацхелия (Грузия, «ПСЖ»);

— Килиан Мбаппе (Франция, «Реал Мадрид»);

— Ламин Ямаль (Испания, «Барселона»);

— Нико Уильямс (Испания, «Атлетик»);

— Нуну Мендеш (Португалия, «ПСЖ»);

— Усман Дембеле (Франция, «ПСЖ»);

— Педри (Испания, «Барселона»);

— Скотт Мактоминей (Шотландия, «Наполи»);

— Витинья (Португалия, «ПСЖ»);

— Бруно Гимараэс (Бразилия, «Ньюкасл»);

— Джорджиан де Арраскаэта (Уругвай, «Фламенго»);

— Густаво Гомес (Парагвай, «Палмейрас»);

— Хулиан Альварес (Аргентина, «Атлетико Мадрид»);

— Лаутаро Мартинес (Аргентина, «Интер»);

— Луис Диас (Колумбия, «Ливерпуль» / «Бавария»);

— Мойсес Кайседо (Эквадор, «Челси»);

— Рафинья Диас (Бразилия, «Барселона»);

— Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал Мадрид»);

— Мохамед Салах (Египет, «Ливерпуль»);

— Ашраф Хакими (Марокко, «ПСЖ»);

— Серу Гирасси (Гвинея, «Боруссия» Дортмунд);

— Сон Хын Мин (Южная Корея, «Тоттенхэм» / «Лос-Анджелес»);

— Кристиан Пулишич (США, «Милан»).

