Криштиану Роналду: «Воздушный поцелуй всем бразильцам. Моя сестра живет в Бразилии, я люблю бразильцев. У меня там много болельщиков»

Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
1-й тайм
Кельн
1
:
Гамбург
0
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.12
П2
6.23
Футбол. Италия
перерыв
Фиорентина
0
:
Лечче
1
Все коэффициенты
П1
4.40
X
3.00
П2
2.15
Футбол. Италия
перерыв
Торино
2
:
Пиза
2
Все коэффициенты
П1
2.20
X
2.40
П2
6.00
Футбол. Англия
перерыв
Вест Хэм
2
:
Ньюкасл Юнайтед
1
Все коэффициенты
П1
1.96
X
3.60
П2
4.33
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Балтика
1
:
Ахмат
0
Все коэффициенты
П1
1.42
X
4.15
П2
11.70
Футбол. Франция
перерыв
Ренн
2
:
Страсбур
0
Все коэффициенты
П1
1.17
X
7.30
П2
17.00
Футбол. Первая лига
перерыв
Спартак Кс
1
:
Черноморец
1
Все коэффициенты
П1
2.25
X
2.25
П2
5.90
Футбол. Испания
2-й тайм
Леванте
1
:
Сельта
2
Все коэффициенты
П1
101.00
X
21.00
П2
4.50
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Волга
1
:
Родина
2
Все коэффициенты
П1
X
П2
1.03
Футбол. Испания
18:15
Алавес
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.13
П2
3.34
Футбол. Франция
19:15
Ланс
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.71
П2
6.37
Футбол. Франция
19:15
Лилль
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.41
X
5.08
П2
8.00
Футбол. Франция
19:15
Нант
:
Метц
П1
X
П2
Футбол. Франция
19:15
Тулуза
:
Гавр
Все коэффициенты
П1
1.75
X
3.82
П2
5.07
Футбол. Англия
19:30
Манчестер Сити
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.09
П2
6.44
Футбол. Премьер-лига
19:30
Краснодар
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.65
П2
3.60
Футбол. Германия
19:30
Вольфсбург
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
2.86
X
3.90
П2
2.36
Футбол. Италия
20:00
Парма
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.05
П2
2.15
Футбол. Испания
20:30
Барселона
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.23
X
7.60
П2
15.00
Футбол. Италия
22:45
Милан
:
Рома
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.15
П2
3.70
Футбол. Франция
22:45
Брест
:
Лион
Все коэффициенты
П1
3.24
X
3.44
П2
2.32
Футбол. Испания
23:00
Бетис
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.43
П2
6.03
Футбол. Италия
завершен
Верона
1
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
3
:
Сочи
1
П1
X
П2

Криштиану Роналду: «Воздушный поцелуй всем бразильцам. Моя сестра живет в Бразилии, я люблю бразильцев. У меня там много болельщиков»

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал о своей любви к Бразилии и бразильцам.

"Посылаю воздушный поцелуй всем бразильцам. Я знаю, что у меня там много болельщиков.

Я внимательно слежу за Бразилией, моя сестра живет в этой стране, она замужем за бразильцем, и я очень люблю бразильцев", — сказал Роналду.