Криштиану Роналду: «Воздушный поцелуй всем бразильцам. Моя сестра живет в Бразилии, я люблю бразильцев. У меня там много болельщиков»

"Посылаю воздушный поцелуй всем бразильцам. Я знаю, что у меня там много болельщиков.
Я внимательно слежу за Бразилией, моя сестра живет в этой стране, она замужем за бразильцем, и я очень люблю бразильцев", — сказал Роналду.
Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал о своей любви к Бразилии и бразильцам.
