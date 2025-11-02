Ричмонд
Футбол. Франция
1-й тайм
Брест
0
:
Лион
0
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.35
П2
2.20
Футбол. Италия
22:45
Милан
:
Рома
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.11
П2
3.50
Футбол. Испания
23:00
Бетис
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.48
П2
6.50
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Болонья
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Борнмут
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Спартак
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
2
:
Хоффенхайм
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
0
:
Метц
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
0
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
4
:
Гамбург
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
0
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Пиза
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
3
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
2
:
Ахмат
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
4
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
3
:
Черноморец
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Сельта
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
Родина
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
1
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
3
:
Сочи
1
П1
X
П2

Пеп о 3:1: «Сити» был лучше сегодня. «Борнмут» уничтожил нас в прошлом сезоне, это одна из самых требовательных команд"

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высказался о победе над «Борнмутом» (3:1) в домашнем матче 10-го тура АПЛ.

Источник: Спортс"

«Борнмут» — одна из самых требовательных команд, с которыми мы сталкивались. Сегодня мы нашли свой ритм и в целом были лучше во многих аспектах.

«Борнмут» провел выдающийся матч. В прошлом сезоне они нас буквально уничтожили. Нужно отвечать им в каждом единоборстве, иначе — посмотрите на второй тайм — мы потеряли три-четыре мяча, и они могли нас наказать.

Это невероятная команда. Меня совсем не удивляет то, чего они добились в прошлом сезоне. Они потеряли троих из четырех защитников, но все равно продолжают держать уровень", — сказал Пеп Гвардиола.