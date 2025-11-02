Пеп о 3:1: «Сити» был лучше сегодня. «Борнмут» уничтожил нас в прошлом сезоне, это одна из самых требовательных команд"

«Борнмут» — одна из самых требовательных команд, с которыми мы сталкивались. Сегодня мы нашли свой ритм и в целом были лучше во многих аспектах.
«Борнмут» провел выдающийся матч. В прошлом сезоне они нас буквально уничтожили. Нужно отвечать им в каждом единоборстве, иначе — посмотрите на второй тайм — мы потеряли три-четыре мяча, и они могли нас наказать.
Это невероятная команда. Меня совсем не удивляет то, чего они добились в прошлом сезоне. Они потеряли троих из четырех защитников, но все равно продолжают держать уровень", — сказал Пеп Гвардиола.