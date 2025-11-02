Сперцян о 2:1 со «Спартаком»: «Краснодар» победил заслуженно, мы молодцы. Концовка неприятная получилась, соперник сильный, мы подсели"

— Концовка, конечно, неприятная получилась. Но молодцы, команда билась. Так что заслуженная победа.
— Что случилось с «Краснодаром»?
— «Спартак» — сильная команда, мы чуть подсели. Нужно было больше давить. Может быть, где‑то устали. Так бывает, это футбол. Главное, что команда победила. Три очка есть.
— Много удалений.
— Бывает, ничего. У нас сильная команда, сильная обойма. Будет ротация.
— Что подумали в моменте удаления Кордобы?
— Он важный игрок для нас. Решение судьи. Но удар локтем был.
— «Спартак» не разочаровал?
— Это мы молодцы. Сделаем работу над ошибками из второго тайма и будем двигаться дальше, — сказал Эдуард Сперцян.
