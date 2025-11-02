Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Бетис
3
:
Мальорка
0
Все коэффициенты
П1
1.06
X
15.00
П2
63.00
Футбол. Италия
перерыв
Милан
1
:
Рома
0
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.14
П2
10.00
Футбол. Франция
перерыв
Брест
0
:
Лион
0
Все коэффициенты
П1
1.96
X
2.60
П2
7.28
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
1
:
Болонья
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Борнмут
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
2
:
Спартак
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
2
:
Хоффенхайм
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Анже
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Нант
0
:
Метц
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Тулуза
0
:
Гавр
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
2
:
Эспаньол
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
4
:
Гамбург
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
0
:
Лечче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Торино
2
:
Пиза
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
3
:
Ньюкасл Юнайтед
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Балтика
2
:
Ахмат
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ренн
4
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
3
:
Черноморец
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
1
:
Сельта
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Волга
1
:
Родина
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
1
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Оренбург
3
:
Сочи
1
П1
X
П2

Фермин с двумя ассистами и 8.4 по Индексу ГОЛа — лучший игрок матча «Барселона» — «Эльче». У Рэшфорда — 7.8, у Ямаля — 7.7, у Касадо — 5.8

Фермин Лопес получил наивысшую оценку по Индексу ГОЛа в матче «Барселона» — «Эльче» (3:1) в 11-м туре Ла Лиги.

Источник: Спортс"

Полузащитник сине-гранатовых отметился двумя голевыми передачами, его индекс — 8.4. Маркус Рэшфорд, забивший гол, получил оценку 7.8. Ламин Ямаль с голом заработал 7.7.

Среди каталонцев самый слабый показатель с большим отрывом у Марка Касадо — 5.8.

Оценки «Барселоны»: Войчех Шченсны (7.3), Алекс Бальде (7.6), Эрик Гарсия (7.3), Рональд Араухо (7.2), Жюль Кунде (7.3), Марк Касадо (5.8), Френки де Йонг (7.6), Фермин Лопес (8.4), Маркус Рэшфорд (7.8), Ламин Ямаль (7.7), Ферран Торрес (7.9).

Оценки «Эльче»: Иньяки Пенья (6.4), Альваро Нуньес (7.7), Педро Бигас (7.0), Давид Аффенгрубер (6.2), Адриа Педроса (5.8), Марк Агуадо (5.9), Рафа Мир (7.3), Алейш Фебас (6.3), Мартим Нету (5.8), Херман Валера (5.5), Андре Силва (6.5).