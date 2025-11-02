Литвинов после 1:2 с «Краснодаром»: «У меня кровь, ее остановили, резервный говорит: “Уходи с поля”. Помощник судьи говорит: “Выходи, там желтая”. Мы сами виноваты, забивают не судьи&

Встреча 14-го тура Мир РПЛ завершилась победой «быков» (2:1). Главным арбитром встречи был Кирилл Левников.
Нападающий «быков» Джон Кордоба получил две желтые карточки, дважды ударив локтем в лицо Литвинову, после одного из ударов игрок «Спартака» получил рассечение. После финального свистка защитник красно-белых сказал резервному арбитру: «У тебя свои правила, у него (у главного арбитра — Спортс» «) свои».
— После матча ты сказал резервному про трактовки. Что имел в виду?
— Что тут говорить, когда один судья говорит одно, другой — другое? Вопросов к ним становится еще больше. Кордоба получает желтую, у меня кровь, ее остановили, резервный говорит: «Уходи с поля». Помощник судьи говорит: «Выходи, там желтая». Не могут сами разобраться.
Но это все вокруг футбола, не судьи забивают голы. Мы сами виноваты. Не вижу смысла обсуждать, как они судят, — сказал Литвинов.