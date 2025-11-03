Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Факел
1
:
Торпедо
0
Все коэффициенты
П1
1.22
X
5.85
П2
22.00
Футбол. Первая лига
2-й тайм
Нефтехимик
1
:
СКА-Хабаровск
0
Все коэффициенты
П1
1.22
X
5.31
П2
19.00
Футбол. Италия
20:30
Сассуоло
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.01
П2
3.49
Футбол. Италия
22:45
Лацио
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.95
П2
6.26
Футбол. Англия
23:00
Сандерленд
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.97
X
3.15
П2
2.70
Футбол. Испания
23:00
Овьедо
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
3.15
X
3.08
П2
2.58
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
0
:
КАМАЗ
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
3
:
Енисей
0
П1
X
П2

«Не хочу скромничать»: Роналду высказался о сравнении с Месси

Португальский нападающий саудовского клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду в интервью Пирсу Моргану заявил, что он не согласен с мнением, по которому аргентинский форвард американского «Интер Майами» Лионель Месси лучше него.

Источник: Reuters

«Я не согласен с мнением, что Месси лучше меня. Не хочу скромничать», — отметил нападающий.

Роналду является пятикратным обладателем «Золотого мяча», пятикратным победителем Лиги чемпионов, а также чемпионом Европы в составе сборной Португалии. Роналду принадлежит мировой рекорд по количеству забитых мячей за сборную: сейчас на его счету 143 гола в составе португальской команды. Всего на его счету 950 голов за всю футбольную карьеру.

Месси является воспитанником «Барселоны». В составе главной команды он выступал с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей, в которых забил 709 мячей. Месси четыре раза выигрывал Лигу чемпионов в составе «Барселоны», выиграл чемпионат мира со сборной Аргентины в 2022 году, дважды Месси выигрывал Кубок Америки. Также он выступал за французский «ПСЖ».