Матч-центр
Футбол. Англия
2-й тайм
Сандерленд
1
:
Эвертон
1
Все коэффициенты
П1
4.52
X
1.65
П2
5.80
Футбол. Испания
2-й тайм
Овьедо
0
:
Осасуна
0
Все коэффициенты
П1
5.02
X
1.67
П2
5.02
Футбол. Италия
2-й тайм
Лацио
1
:
Кальяри
0
Все коэффициенты
П1
1.12
X
8.60
П2
100.00
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
1
:
Дженоа
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
СКА-Хабаровск
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
0
:
КАМАЗ
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
3
:
Енисей
0
П1
X
П2

«Спартак» в итоге будет пятым, не выше. Никаких проблесков в игре, непонятно, за счет чего они могут побеждать". Дьяков о красно-белых

Виталий Дьяков считает, что «Спартак» не поднимется выше пятого места в РПЛ по итогам сезона.

Источник: Спортс"

В воскресенье красно-белые уступили «Краснодару» (1:2) в матче 14-го тура Мир РПЛ.

— «Спартак» после поражения от «Краснодара» в минувшем туре уже отстает от первого места на 10 очков. На что будут претендовать «красно‑белые» в нынешнем сезоне?

— Думаю, что «Спартак» будет в итоге где‑нибудь пятым. Не выше. Не вижу в игре красно‑белых проблесков. В матче с «Краснодаром» «Спартак» появился на поле только после удаления в составе соперника. А до удаления их будто бы и не было. «Краснодар» их полностью переигрывал и абсолютно заслуженно победил. В успехи «Спартака», видимо, верят только его болельщики. Рано или поздно должны произойти изменения.

— Смена тренера?

— Да. Просто никакого проблеска в игре, и не очень понятно, за счет чего они могут побеждать и добиваться успеха, — сказал бывший защитник «Динамо».