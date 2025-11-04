— Думаю, что «Спартак» будет в итоге где‑нибудь пятым. Не выше. Не вижу в игре красно‑белых проблесков. В матче с «Краснодаром» «Спартак» появился на поле только после удаления в составе соперника. А до удаления их будто бы и не было. «Краснодар» их полностью переигрывал и абсолютно заслуженно победил. В успехи «Спартака», видимо, верят только его болельщики. Рано или поздно должны произойти изменения.