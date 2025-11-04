Компани о «ПСЖ»: «Я впечатлен их командным духом и индивидуальным мастерством. “Бавария” должна провести идеальный матч, нам противостоят фавориты ЛЧ»

«Я очень впечатлен их командным духом, умением возвращать мяч и индивидуальным мастерством. Говоря о “ПСЖ”, недостаточно концентрироваться только на одном игроке. В “ПСЖ” всегда были футболисты мирового класса. У нас тоже есть эти великолепные качества, поэтому завтрашний матч будет таким захватывающим.