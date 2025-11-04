Ричмонд
Компани о «ПСЖ»: «Я впечатлен их командным духом и индивидуальным мастерством. “Бавария” должна провести идеальный матч, нам противостоят фавориты ЛЧ»

Венсан Компани высоко оценил командую игру «ПСЖ».

Источник: Спортс"

«Бавария» во вторник сыграет в гостях с парижанами в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Я очень впечатлен их командным духом, умением возвращать мяч и индивидуальным мастерством. Говоря о “ПСЖ”, недостаточно концентрироваться только на одном игроке. В “ПСЖ” всегда были футболисты мирового класса. У нас тоже есть эти великолепные качества, поэтому завтрашний матч будет таким захватывающим.

Конечно, индивидуальные качества необходимы для победы, мы не должны пренебрегать этим аспектом. Но «ПСЖ» делает очень сильным именно то, что они работают как команда на каждом этапе игры.

Мы должны верить в свои силы и провести идеальный матч; нам противостоят победители Лиги чемпионов и один из фаворитов [турнира] «, — сказал главный тренер “Баварии”.