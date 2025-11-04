Дьокереш не сыграет со «Славией», сообщил Артета: «Нам предстоит определить степень повреждения. Плохой знак, особенно для взрывного игрока»

Конечно, после матча он был очень разочарован, но это часть футбола. В конце концов, если вы ожидаете, что все всегда будет идти по плану, этого не произойдет. Если у него будут трудности, мы поможем ему с ними справиться. Он был в прекрасной форме и в отличном настроении, он очень важен для команды. Но завтра он не сыграет«, — сказал главный тренер “Арсенала”.