Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Сандерленд
1
:
Эвертон
1
Все коэффициенты
П1
5.00
X
1.54
П2
6.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Овьедо
0
:
Осасуна
0
Все коэффициенты
П1
5.50
X
1.58
П2
5.02
Футбол. Италия
2-й тайм
Лацио
1
:
Кальяри
0
Все коэффициенты
П1
1.12
X
9.78
П2
100.00
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
1
:
Дженоа
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Факел
2
:
Торпедо
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
СКА-Хабаровск
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Чайка
0
:
КАМАЗ
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
1
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Уфа
3
:
Енисей
0
П1
X
П2

Дьокереш не сыграет со «Славией», сообщил Артета: «Нам предстоит определить степень повреждения. Плохой знак, особенно для взрывного игрока»

Микель Артета подтвердил, что Виктор Дьокереш не сыграет со «Славией» в Лиге чемпионов.

Источник: Спортс"

Нападающий «Арсенала» почувствовал мышечный дискомфорт во время матча с «Бернли» (2:0) в субботу и был заменен после 1-го тайма.

"Он точно не сыграет. Сегодня он не тренировался, и в ближайшие несколько дней нам нужно провести еще несколько тестов, чтобы определить степень повреждения, но в этом матче он сыграть не сможет.

Это беспокоит меня, потому что у не так часто были проблемы с мышцами, но ему пришлось покинуть поле. Он что-то чувствовал, а это плохой знак, особенно для очень взрывного игрока, поэтому мы углубимся в ситуацию, чтобы понять, насколько серьезна его травма, и сообщим, когда у нас будет больше информации.

Конечно, после матча он был очень разочарован, но это часть футбола. В конце концов, если вы ожидаете, что все всегда будет идти по плану, этого не произойдет. Если у него будут трудности, мы поможем ему с ними справиться. Он был в прекрасной форме и в отличном настроении, он очень важен для команды. Но завтра он не сыграет«, — сказал главный тренер “Арсенала”.