Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Наполи
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.38
П2
5.14
Футбол. Лига чемпионов
20:45
Славия Пр
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
12.50
X
6.00
П2
1.27
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетико
:
Юнион
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.20
П2
9.80
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
1
:
Эвертон
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
0
:
Осасуна
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
2
:
Кальяри
0
П1
X
П2

Глушаков о «Спартаке»: «Покупка новых игроков навредила климату команды, есть дисбаланс. Чехарда в составе влияет на результат. Стрессовая ситуация с тренером — тоже не есть хорошо»

Экс-игрок «Спартака» Денис Глушаков считает, что трансферы повредили красно-белым в этом сезоне.

Источник: Спортс"

После 14 туров московский клуб занимает 6-е место в таблице Мир РПЛ с 22 очками.

«Прошлой осенью все думали, что “Спартак” очень хорошо играет и сейчас у него все пойдет. Думаю, что покупка новых игроков навредила климату команды, и из‑за этого есть дисбаланс в команде. Постоянная чехарда в составе, тактике влияет на результат.

Стрессовая ситуация с тренером — это тоже не есть хорошо. В составе есть хорошие игроки, с которыми можно биться за чемпионство, но чего‑то команде не хватает. Нужно быть внутри коллектива, чтобы понимать, что там происходит.

Должен быть системообразующий игрок, который будет вести команду за собой. Сейчас в «Спартаке» это Барко, но, если его убрать, то будет сложно.

Потому я бы нашел опорного полузащитника. Для меня нонсенс, что Пруцев ушел в аренду к принципиальному сопернику — «Локомотиву», — сказал Глушаков.