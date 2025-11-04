Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Наполи
0
:
Айнтрахт Ф
0
Все коэффициенты
П1
2.45
X
2.13
П2
8.75
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Славия Пр
0
:
Арсенал
2
Все коэффициенты
П1
100.00
X
17.50
П2
1.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетико
:
Юнион
Все коэффициенты
П1
1.24
X
6.60
П2
11.00
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Буде-Глимт
:
Монако
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.06
П2
3.04
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ювентус
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.57
П2
3.70
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ливерпуль
:
Реал
Все коэффициенты
П1
2.46
X
4.05
П2
2.75
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Олимпиакос П
:
ПСВ
Все коэффициенты
П1
2.59
X
3.75
П2
2.65
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.89
П2
2.80
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Копенгаген
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.82
П2
7.50

Роналду о предложении Джорджине: «Это мать моих детей и любовь всей моей жизни. Я знал, что однажды сделаю это. Я не очень романтичный человек, сказал что-то простое»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, почему решил жениться на своей девушке Джорджине Родригес.

Источник: Sports.Ru

Джорджина объявила о помолвке в августе этого года.

— У тебя получалось избегать свадьбы до 40 лет, но ты наконец сделал предложение. Что сподвигло тебя к этому?

— Я всегда говорю, что хорошие события приходят в правильное время. Иногда тебе нужно время, чтобы понять, что ты не ошибешься. Но я сделал это не поэтому.

Я сделал предложение, потому что, мне кажется, это правильный момент. Это не только мать моих детей, но и человек, которого я люблю. Это любовь всей моей жизни. Так что я думаю, что это правильный момент.

Ничего не изменится только из-за того, что мы поженимся. Это просто прекрасная глава жизни. Это хорошо.

— Как ты сделал предложение?

— Было забавно (улыбается). Я знал, что однажды сделаю это, но не знал, как. Когда ты делаешь предложение, ты никогда не знаешь момент, сценарий, обстановку… Я всегда говорю, что все хорошее приходит естественно. Футбол, жизнь, свадьба.

И это случилось забавно, потому что она просила меня подарить ей кольцо, она мечтала о хорошем камешке. И я работал, работал, и наконец я нашел то, что ей понравится.

Я дал кольцо своему другу и сказал: «Береги его. Мы сделаем предложение сегодня». Было около часа ночи, мои дочери, Алана и Ева, уже легли спать. Один из моих друзей дал мне кольцо, и тут вышли мои девочки. Они спросили: «Папа, ты дашь кольцо маме и попросишь ее жениться?» Я подумал: «Вау, это правильный момент». И я ответил: «Да!».

Я знал, что однажды сделаю это, но не знал, что это будет так. Когда пришли мои дочери, я понял: да, это правильный момент. Я этого хочу. Мои дочери это сказали, мои друзья меня снимали…

— Ты произнес небольшую речь или просто сказал…

— Да, произнес. Это снимали.

— Что ты говорил?

— Я сказал что-то простое. Пирс, я не романтичный человек. Я романтичный, но не очень романтичный, я не из тех людей, которые каждую неделю приносят цветы домой. [Я делаю это] раз в месяц, скажем так. Не каждую неделю.

Но я романтичный по-своему. Это было прекрасно. Я знал, что это женщина всей моей жизни, и что я это сделаю.

— Она сомневалась?

— Конечно, нет, — со смехом сказал Роналду в интервью Пирсу Моргану.