Роналду о предложении Джорджине: «Это мать моих детей и любовь всей моей жизни. Я знал, что однажды сделаю это. Я не очень романтичный человек, сказал что-то простое»

Я дал кольцо своему другу и сказал: «Береги его. Мы сделаем предложение сегодня». Было около часа ночи, мои дочери, Алана и Ева, уже легли спать. Один из моих друзей дал мне кольцо, и тут вышли мои девочки. Они спросили: «Папа, ты дашь кольцо маме и попросишь ее жениться?» Я подумал: «Вау, это правильный момент». И я ответил: «Да!».