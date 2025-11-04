Юрий Гаврилов: «Никого в “Спартаке” нельзя назвать лучшим игроком. У Барко 4 гола за сезон — вы считаете, этого достаточно? Я забивал по 20 — вот это вклад!»

В свое время великий Георгий Ярцев забивал по 18−20 голов за сезон. Когда он закончил, то пришлось эти функции выполнять мне, хотя я не был ярким нападающим. Но я забивал по 20 мячей. Вот это вклад, а не четыре гола Барко! У нас правый защитник Володя Сочнов за сезон 10 мячей забивал. А Барко — это футболист центра, от которого весь конструктив команды зависит. Еще он должен помогать нападающим, а там Угальде, который забил пару мячей, но помощи нет.