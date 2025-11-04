Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Атлетико
:
Юнион
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.25
П2
9.25
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Буде-Глимт
:
Монако
Все коэффициенты
П1
2.28
X
4.13
П2
2.87
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ювентус
:
Спортинг
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.60
П2
3.95
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Ливерпуль
:
Реал
Все коэффициенты
П1
2.41
X
4.01
П2
2.74
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Олимпиакос П
:
ПСВ
Все коэффициенты
П1
2.59
X
3.75
П2
2.65
Футбол. Лига чемпионов
23:00
ПСЖ
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
2.43
X
3.89
П2
2.85
Футбол. Лига чемпионов
23:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Копенгаген
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.70
П2
6.94
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Наполи
0
:
Айнтрахт Ф
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Славия Пр
0
:
Арсенал
3
П1
X
П2

Юрий Гаврилов: «Никого в “Спартаке” нельзя назвать лучшим игроком. У Барко 4 гола за сезон — вы считаете, этого достаточно? Я забивал по 20 — вот это вклад!»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов считает, что в нынешнем составе команды некого выделить.

Источник: Sports

«Никого в “Спартаке” нельзя назвать лучшим игроком. Лидера в команде нет. Посмотрите статистику Барко — четыре гола за сезон. Вы считаете, что этого достаточно? Чем его выделять? У нас в свое время игру вел Черенков, тогда и команда занимала соответствующее место. А про Барко сказать нечего. Его игры недостаточно, чтобы “Спартак” занимал высокое место.

В свое время великий Георгий Ярцев забивал по 18−20 голов за сезон. Когда он закончил, то пришлось эти функции выполнять мне, хотя я не был ярким нападающим. Но я забивал по 20 мячей. Вот это вклад, а не четыре гола Барко! У нас правый защитник Володя Сочнов за сезон 10 мячей забивал. А Барко — это футболист центра, от которого весь конструктив команды зависит. Еще он должен помогать нападающим, а там Угальде, который забил пару мячей, но помощи нет.

Тогда у меня вопрос: зачем их держат в команде? С дуру можно и еще больше отдать денег, если они есть, но их можно быстро разбазарить. Надо их использовать с пользой для клуба. Сегодня ты за одного отдал, завтра — за другого 20 миллионов. Но результата и толку нет! Значит, футболисты не те.

Сейчас эти побудут еще немного в команде, они уйдут, а на их место надо опять приводить других. Либо надо искать своих ребят из академии. Тогда не надо будет по 20 миллионов выкидывать", — сказал Гаврилов.