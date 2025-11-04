Семшов о 10-минутной проверке гола «Ростова» «Акрону»: «Нонсенс. В канцтовары за линейкой бегали? Настолько плохая технология, что нельзя в течение пары минут разобраться?»

Отдельно скажу по пенальти в ворота «Ростова»: он телевизионный. Два игрока прыгают за мячом, смотрят на небо, потом приземляются, и один случайно наступает на ногу другому — какой это пенальти? У нас очень много пенальти, которые назначаются по букве закона, и игроки стали искать такие моменты, акцентировать на них внимание, обращать внимание арбитра", — отметил бывший хавбек сборной России.