Семшов о 10-минутной проверке гола «Ростова» «Акрону»: «Нонсенс. В канцтовары за линейкой бегали? Настолько плохая технология, что нельзя в течение пары минут разобраться?»

«Какой-то нонсенс в игре “Ростов” — “Акрон”: 10 минут смотрели на ВАР момент. Может, кто-то в канцелярские товары за линейкой бегал? Настолько плохая технология, что нельзя в течение пары минут разобраться?
Отдельно скажу по пенальти в ворота «Ростова»: он телевизионный. Два игрока прыгают за мячом, смотрят на небо, потом приземляются, и один случайно наступает на ногу другому — какой это пенальти? У нас очень много пенальти, которые назначаются по букве закона, и игроки стали искать такие моменты, акцентировать на них внимание, обращать внимание арбитра", — отметил бывший хавбек сборной России.
