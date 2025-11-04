Криштиану Роналду: «Не знаю, сколько у меня машин, я не считаю. 40 или 41. Я купил Bugatti Tourbillon, но это инвестиция — я не буду ее водить. Самая дорогая покупка — самолет»

Я владею самолетами, потому что я не обычный человек, и они помогают мне чувствовать себя комфортно. Но я больше этого не ищу. Я просто хочу наслаждаться жизнью. Как сказал Карл Юнг, после 40 лет начинаешь жить по-настоящему. И я начинаю это чувствовать. Для меня деньги — это хорошо, но это уже не важно. Я не трачу деньги, я не хожу по магазинам. Если я куда-нибудь поеду, я смогу купить все, что захочу, но мне это больше не нужно.