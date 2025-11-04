Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Атлетико
1
:
Юнион
0
Все коэффициенты
П1
1.09
X
8.25
П2
47.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Буде-Глимт
0
:
Монако
1
Все коэффициенты
П1
7.35
X
4.05
П2
1.60
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Ювентус
1
:
Спортинг
1
Все коэффициенты
П1
2.20
X
2.60
П2
6.40
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Ливерпуль
0
:
Реал
0
Все коэффициенты
П1
2.55
X
2.95
П2
3.40
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Олимпиакос П
1
:
ПСВ
0
Все коэффициенты
П1
1.53
X
3.85
П2
8.50
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
ПСЖ
0
:
Бавария
2
Все коэффициенты
П1
7.50
X
5.30
П2
1.42
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Копенгаген
0
Все коэффициенты
П1
1.14
X
20.00
П2
75.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Наполи
0
:
Айнтрахт Ф
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Славия Пр
0
:
Арсенал
3
П1
X
П2

Криштиану Роналду: «Не знаю, сколько у меня машин, я не считаю. 40 или 41. Я купил Bugatti Tourbillon, но это инвестиция — я не буду ее водить. Самая дорогая покупка — самолет»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал о приобретенных самолетах и автомобилях.

Источник: Спортс"

— Какую самую дорогую вещь ты когда-либо покупал?

— Самая дорогая вещь… Самолет.

— Мне нравится, как ты задумался. Что за самолет?

— У меня был собственный самолет 13 лет, но год назад я сменил его. Так что он немного дороговат.

— Какая модель у тебя сейчас?

— У меня Global Express.

Как я уже говорил, деньги дают тебе возможность покупать материальные блага, и это хорошо. Но сейчас в моей жизни такой период, когда меня это больше не интересует. Я хочу начать следующую главу своей жизни без больших затрат. Мои мечты уже сбылись — я осуществил их в свои 20−30 лет. Раньше я любил автомобили и все, что с ними связано, но у меня больше нет этой страсти.

Я владею самолетами, потому что я не обычный человек, и они помогают мне чувствовать себя комфортно. Но я больше этого не ищу. Я просто хочу наслаждаться жизнью. Как сказал Карл Юнг, после 40 лет начинаешь жить по-настоящему. И я начинаю это чувствовать. Для меня деньги — это хорошо, но это уже не важно. Я не трачу деньги, я не хожу по магазинам. Если я куда-нибудь поеду, я смогу купить все, что захочу, но мне это больше не нужно.

Хорошо, допустим, три дня назад я купил машину, но она для коллекции. Я не собираюсь водить эту машину. Это как инвестиция.

— Что это за машина?

— Mercedes. Извините. Mercedes у меня тоже есть. Я купил Bugatti Tourbillon, но это инвестиция.

— Сколько у тебя сейчас машин?

— Я не знаю.

— Ты не знаешь, сколько у тебя машин?

— Я не считаю машины. Серьезно. Я их не считаю.

— Мне нравится, что в твоих устах это звучит так обыденно.

— Но это нормально. Я не хочу скромничать. Это факт. Честно, я не знаю, сколько их у меня. 40 или 41. Я не знаю. Я клянусь, я клянусь своими детьми.

— Какая твоя любимая?

— Я обожаю Bugatti. Да. У меня их несколько, и они разные, это разные звери.

— Но ты когда-нибудь водил эти машины?

— На самом деле, не водил. Например, я провел в Мадриде неделю и даже не зашел в свой гараж, чтобы посмотреть, есть ли там машины. В тот день, когда я уезжал, два Bugatti отправились на техосмотр и вернулись, и я на них только посмотрел — они в порядке, они чистые. Но, честно говоря, автомобили больше не являются моей страстью, — сказал Роналду в интервью Пирсу Моргану.