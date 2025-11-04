22-летний Беллингем — самый юный игрок с 50 матчами в Лиге чемпионов

Полузащитник вышел в стартовом составе «Реала» на игру против «Ливерпуля».
Англичанин стал самым юным футболистом с 50 матчами в ЛЧ. Сегодня ему 22 года и 128 дней.
Статистику бывшего хавбека «Боруссии» Дортмунд можно изучить здесь.
Джуд Беллингем проводит 50-й матч в Лиге чемпионов.
