Конте о 0:0: «Если ты не забиваешь, то не выигрываешь. “Айнтрахт” хорошо сыграл в катеначчо — в Германии такой футбол назвали бы старомодным. Не могу упрекнуть ребят в их

Они [ «Айнтрахт»] хорошо научились играть по итальянской системе катеначчо. Если бы мы провели подобный матч в Германии, там бы говорили о старомодном футболе… Мы пытаемся привнести в футбол больше европейского стиля. Обидно, что мы не забили, но я не могу упрекнуть ребят в их самоотдаче.