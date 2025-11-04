Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Атлетико
1
:
Юнион
0
Все коэффициенты
П1
1.09
X
8.25
П2
43.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Буде-Глимт
0
:
Монако
1
Все коэффициенты
П1
7.35
X
4.05
П2
1.60
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Ювентус
1
:
Спортинг
1
Все коэффициенты
П1
2.15
X
2.60
П2
6.50
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Ливерпуль
0
:
Реал
0
Все коэффициенты
П1
2.51
X
2.95
П2
3.40
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Олимпиакос П
1
:
ПСВ
0
Все коэффициенты
П1
1.53
X
3.85
П2
8.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
ПСЖ
0
:
Бавария
2
Все коэффициенты
П1
7.25
X
5.23
П2
1.42
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Копенгаген
0
Все коэффициенты
П1
1.14
X
7.30
П2
25.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Наполи
0
:
Айнтрахт Ф
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Славия Пр
0
:
Арсенал
3
П1
X
П2

Конте о 0:0: «Если ты не забиваешь, то не выигрываешь. “Айнтрахт” хорошо сыграл в катеначчо — в Германии такой футбол назвали бы старомодным. Не могу упрекнуть ребят в их

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте подвел итоги матча с «Айнтрахтом» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов (0:0).

"Можно говорить все, что угодно. Если ты не забиваешь, ты не выигрываешь.

Они [ «Айнтрахт»] хорошо научились играть по итальянской системе катеначчо. Если бы мы провели подобный матч в Германии, там бы говорили о старомодном футболе… Мы пытаемся привнести в футбол больше европейского стиля. Обидно, что мы не забили, но я не могу упрекнуть ребят в их самоотдаче.

Давайте не будем говорить об игроках, которых сегодня здесь нет, иначе пришлось бы упомянуть и Лукаку. Ребята играют очень хорошо и справились с ударом, вызванным отсутствием де Брюйне. У нас и так не хватало игроков полузащиты, но мы также находим решения.

Вы можете сколько угодно говорить об амбициях, но на самом деле нам нужно идти определенным путем", — сказал Конте.