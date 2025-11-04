Конте о 0:0: «Если ты не забиваешь, то не выигрываешь. “Айнтрахт” хорошо сыграл в катеначчо — в Германии такой футбол назвали бы старомодным. Не могу упрекнуть ребят в их

"Можно говорить все, что угодно. Если ты не забиваешь, ты не выигрываешь.
Они [ «Айнтрахт»] хорошо научились играть по итальянской системе катеначчо. Если бы мы провели подобный матч в Германии, там бы говорили о старомодном футболе… Мы пытаемся привнести в футбол больше европейского стиля. Обидно, что мы не забили, но я не могу упрекнуть ребят в их самоотдаче.
Давайте не будем говорить об игроках, которых сегодня здесь нет, иначе пришлось бы упомянуть и Лукаку. Ребята играют очень хорошо и справились с ударом, вызванным отсутствием де Брюйне. У нас и так не хватало игроков полузащиты, но мы также находим решения.
Вы можете сколько угодно говорить об амбициях, но на самом деле нам нужно идти определенным путем", — сказал Конте.