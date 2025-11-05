Ричмонд
Хакими после травмы из-за подката Диаса: «Падения — это часть пути. Возвращение имеет решающее значение ??»

Ашраф Хакими высказался о своей травме в матче с «Баварией».

Источник: Спортс"

Защитник «ПСЖ» был вынужденно заменен в конце первого тайма встречи в ЛЧ (1:2) после подката сзади от Луиса Диаса. Хакими в слезах покидал поле, а главный арбитр показал Диасу красную карточку. Сообщалось, что марокканец может пропустить до двух месяцев.

"Падения — это часть пути, но возвращение имеет решающее значение ??.

Спасибо всем за ваши сообщения!" — написал Хакими в инстаграме.

Также футболист поместил в публикацию картинку льва с надписью: «Небольшие неудачи — более масштабные возвращения».