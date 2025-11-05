Хакими после травмы из-за подката Диаса: «Падения — это часть пути. Возвращение имеет решающее значение ??»

Защитник «ПСЖ» был вынужденно заменен в конце первого тайма встречи в ЛЧ (1:2) после подката сзади от Луиса Диаса. Хакими в слезах покидал поле, а главный арбитр показал Диасу красную карточку. Сообщалось, что марокканец может пропустить до двух месяцев.