Хакими после травмы из-за подката Диаса: «Падения — это часть пути. Возвращение имеет решающее значение ??»

Защитник «ПСЖ» был вынужденно заменен в конце первого тайма встречи в ЛЧ (1:2) после подката сзади от Луиса Диаса. Хакими в слезах покидал поле, а главный арбитр показал Диасу красную карточку. Сообщалось, что марокканец может пропустить до двух месяцев.
"Падения — это часть пути, но возвращение имеет решающее значение ??.
Спасибо всем за ваши сообщения!" — написал Хакими в инстаграме.
Также футболист поместил в публикацию картинку льва с надписью: «Небольшие неудачи — более масштабные возвращения».