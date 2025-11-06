Мареска о 2:2 с «Карабахом»: «Хорошая команда, играть у них дома сложно. “Челси” не был хладнокровен в их штрафной, пропустил глупый гол. Никто не говорит про ротацию, когда мы выигрыва

— Да, думаю, я уже много раз пытался объяснить. Сегодня вечером мы хотели дать отдохнуть Энцо [Фернандесу], Мойсесу [Кайседо], Мало [Гюсто] и другим футболистам, потому что они не могут играть каждые три дня. Им нужно восстановиться после прошлого сезона, как вы сказали, клубный чемпионат мира сильно влияет. Мы стараемся делать ротацию — когда выигрываем, никто об этом не говорил. Я знаю, что, когда мы проигрываем, все сосредоточены на этом, и теперь, я думаю, важно восстановить силы к субботе и снова выйти на поле.