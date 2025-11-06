Ричмонд
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Аякс
0
:
Галатасарай
3
П1
100.00
X
17.20
П2
1.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Бенфика
0
:
Байер
1
П1
76.00
X
6.00
П2
1.18
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Брюгге
3
:
Барселона
3
П1
9.75
X
1.50
П2
4.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Интер
2
:
Кайрат
1
П1
1.03
X
17.00
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Манчестер Сити
3
:
Боруссия Д
1
П1
1.00
X
17.20
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Марсель
0
:
Аталанта
0
П1
10.00
X
1.19
П2
10.20
Футбол. Лига чемпионов
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Атлетик
0
П1
1.00
X
17.20
П2
100.00
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
1
:
Вильярреал
0
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
2
:
Челси
2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
1
:
Динамо
3
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Мх
1
:
ЦСКА
0
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
Челябинск
0
Футбол. Кубок России
завершен
Оренбург
1
:
Краснодар
3
Мареска о 2:2 с «Карабахом»: «Хорошая команда, играть у них дома сложно. “Челси” не был хладнокровен в их штрафной, пропустил глупый гол. Никто не говорит про ротацию, когда мы выигрыва

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о ничьей с «Карабахом» (2:2) в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Источник: Спортс"

— Почему вы сделали семь изменений [в составе]? Повлиял ли на это клубный чемпионат мира?

— Да, думаю, я уже много раз пытался объяснить. Сегодня вечером мы хотели дать отдохнуть Энцо [Фернандесу], Мойсесу [Кайседо], Мало [Гюсто] и другим футболистам, потому что они не могут играть каждые три дня. Им нужно восстановиться после прошлого сезона, как вы сказали, клубный чемпионат мира сильно влияет. Мы стараемся делать ротацию — когда выигрываем, никто об этом не говорил. Я знаю, что, когда мы проигрываем, все сосредоточены на этом, и теперь, я думаю, важно восстановить силы к субботе и снова выйти на поле.

— Вы ожидаете большего от игроков, которые выходят на замену во время ротации?

— Дело не в них, я думаю, дело во всех. Опять же, думаю, мы начали хорошо: контролировали игру, забили гол, а потом, когда пропустили первый гол, то через 4−5 минут, не помню точно, пропустили второй. Так что с каждым разом становится все сложнее. Во втором тайме, думаю, мы сыграли гораздо лучше, чем в первом. Но, опять же, каждая игра — это шанс для всех показать, почему они здесь.

— Что вы думаете о «Карабахе»?

— Это хорошая команда, я уже говорил несколько дней назад, это хорошая команда, у них хороший момент. Особенно сложно играть у них дома.

— Может быть, причина такого количества пропущенных голов из-за индивидуальных ошибок в молодости команды?

— Нет, кажется, я уже говорил, что сегодня для меня главное отличие было в игре в штрафной. Мы пропустили глупый гол, на мой взгляд. Сколько бы раз мы ни приходили в их штрафную, мы не были достаточно хладнокровны. Так что в этом для меня и заключается главное отличие.

— Почему «Челси» расточительно обращался с мячом?

— Думаю, «Карабах» хорошо прессинговал, но у нас также было много моментов, учитывая, как мы пытались строить атаки. Думаю, есть аспекты, которые мы можем улучшить, но в целом, я считаю, что мы показывали и хорошие вещи, — сказал Мареска.