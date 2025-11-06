Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Аякс
0
:
Галатасарай
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Бенфика
0
:
Байер
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Барселона
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Интер
2
:
Кайрат
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Манчестер Сити
4
:
Боруссия Д
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Марсель
0
:
Аталанта
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Атлетик
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Пафос
1
:
Вильярреал
0
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
2
:
Челси
2
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Зенит
1
:
Динамо
3
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Динамо Мх
1
:
ЦСКА
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
Челябинск
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Оренбург
1
:
Краснодар
3
П1
X
П2

Ламин Ямаль: «О моей травме паха этом много говорили, но все это ложь. Свист меня не беспокоит — это значит, что я хорошо делаю свою работу»

Ламин Ямаль признался, что расстраивался из-за обсуждения своей травмы.

Источник: Спортс"

В среду «Барселона» сыграла вничью с «Брюгге» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов (3:3).

«Мы “Барса”, и мы всегда должны побеждать. Но я уже думаю о следующем матче в Ла Лиге. Поле очень тяжелое. Трудно побеждать, когда пропускаешь три гола. Нам нужно над этим работать.

Я не могу сравнивать себя с Месси. Он забил тысячу таких голов. Я должен идти своим путем. О моей травме паха много говорили, это огорчало меня. Все это было ложью. Я стараюсь вернуться к работе, играя на этом уровне, я чувствую себя лучше.

Думаю, если вас освистывают, то это не просто так. Если мне свистят, значит, знают, что я хорошо делаю свою работу на поле. Меня это не беспокоит«, — сказал вингер “Барселоны”.

Узнать больше по теме
Биография Ламина Ямаля: карьера и личная жизнь футболиста
Нападающий «Барселоны» и сборной Испании, чемпион и лучший молодой игрок Евро-2024 — все это о талантливом семнадцатилетнем юноше Ламине Ямале. В материале собрали ключевые факты из биографии спортсмена.
Читать дальше