Ламин Ямаль: «О моей травме паха этом много говорили, но все это ложь. Свист меня не беспокоит — это значит, что я хорошо делаю свою работу»

В среду «Барселона» сыграла вничью с «Брюгге» в 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов (3:3).
«Мы “Барса”, и мы всегда должны побеждать. Но я уже думаю о следующем матче в Ла Лиге. Поле очень тяжелое. Трудно побеждать, когда пропускаешь три гола. Нам нужно над этим работать.
Я не могу сравнивать себя с Месси. Он забил тысячу таких голов. Я должен идти своим путем. О моей травме паха много говорили, это огорчало меня. Все это было ложью. Я стараюсь вернуться к работе, играя на этом уровне, я чувствую себя лучше.
Думаю, если вас освистывают, то это не просто так. Если мне свистят, значит, знают, что я хорошо делаю свою работу на поле. Меня это не беспокоит«, — сказал вингер “Барселоны”.