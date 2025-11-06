Ламин Ямаль: «О моей травме паха этом много говорили, но все это ложь. Свист меня не беспокоит — это значит, что я хорошо делаю свою работу»

Я не могу сравнивать себя с Месси. Он забил тысячу таких голов. Я должен идти своим путем. О моей травме паха много говорили, это огорчало меня. Все это было ложью. Я стараюсь вернуться к работе, играя на этом уровне, я чувствую себя лучше.