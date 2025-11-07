«МЮ» на 3 года забанил фаната, назвавшего болельщиков «Челси» «мальчиками по вызову», а Далота — геем

Клуб АПЛ запретил посещать матчи фанату, который назвал болельщиков «Челси» «мальчиками по вызову». Это оскорбление, которое Королевская прокурорская служба в Англии и Уэльсе считает преступлением на почве ненависти.
Он также пошутил о том, что судьи пытались выгнать его с недавней игры после того, как он оскорбительно высказался на тему ориентации защитника «Манчестер Юнайтед» Диогу Далота, в том числе назвав его геем.
Фанат опубликовал скриншот письма, отправленного ему «Манчестер Юнайтед», сообщает Daily Mail.
«Недавно до нашего сведения дошло, что вы, возможно, нарушили наши официальные правила и условия. В частности, как мы понимаем, вы использовали гомофобные письменные или онлайн-сообщения в отношении “Челси” и их болельщиков».
Это нарушение противоречит правилам игры и является нарушением в соответствии с официальным документом клуба о санкциях. Первое нарушение карается трехлетней дисквалификацией (как на домашних матчах, так и на выездных)", — говорится в письме клуба.