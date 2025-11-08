У 40-летнего Роналду 15 голов в 15 матчах сезона за «Аль-Наср» и Португалию

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Севилья
0
:
Осасуна
0
Все коэффициенты
П1
2.55
X
2.75
П2
3.70
Футбол. Англия
1-й тайм
Эвертон
0
:
Фулхэм
0
Все коэффициенты
П1
2.45
X
2.95
П2
4.33
Футбол. Англия
1-й тайм
Вест Хэм
0
:
Бернли
1
Все коэффициенты
П1
5.00
X
3.30
П2
1.91
Футбол. Германия
2-й тайм
Байер
5
:
Хайденхайм
0
Все коэффициенты
П1
1.00
X
17.70
П2
100.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Гамбург
0
:
Боруссия Д
0
Все коэффициенты
П1
5.40
X
2.90
П2
2.10
Футбол. Германия
2-й тайм
Хоффенхайм
2
:
РБ Лейпциг
1
Все коэффициенты
П1
1.52
X
4.05
П2
7.25
Футбол. Германия
2-й тайм
Унион Б
1
:
Бавария
1
Все коэффициенты
П1
9.50
X
3.50
П2
1.60
Футбол. Италия
2-й тайм
Комо
0
:
Кальяри
0
Все коэффициенты
П1
3.05
X
1.70
П2
12.70
Футбол. Италия
2-й тайм
Лечче
0
:
Верона
0
Все коэффициенты
П1
5.75
X
1.45
П2
7.25
Футбол. Первая лига
2-й тайм
КАМАЗ
1
:
Волга
3
Все коэффициенты
П1
90.00
X
16.00
П2
1.05
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.37
П2
2.27
Футбол. Франция
19:00
Марсель
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.98
П2
6.74
Футбол. Италия
20:00
Ювентус
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.20
П2
6.90
Футбол. Англия
20:30
Сандерленд
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
8.00
X
4.55
П2
1.48
Футбол. Германия
20:30
Боруссия М
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.72
П2
3.31
Футбол. Испания
20:30
Атлетико
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.21
X
7.75
П2
14.50
Футбол. Франция
21:00
Гавр
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.56
П2
4.77
Футбол. Италия
22:45
Парма
:
Милан
Все коэффициенты
П1
6.61
X
4.26
П2
1.56
Футбол. Англия
23:00
Челси
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.42
X
5.17
П2
7.90
Футбол. Испания
23:00
Эспаньол
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
2.90
X
3.61
П2
2.45
Футбол. Франция
23:05
Монако
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.99
П2
3.48
Футбол. Премьер-лига
завершен
Пари Нижний Новгород
0
:
Рубин
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
0
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
1
:
Алавес
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
1
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Тоттенхэм Хотспур
2
:
Манчестер Юнайтед
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
1
:
Чайка
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо
1
:
Акрон
2
П1
X
П2

У 40-летнего Роналду 15 голов в 15 матчах сезона за «Аль-Наср» и Португалию

Криштиану Роналду забил 15 голов за клуб и сборную Португалии в текущем сезоне.

Источник: Спортс"

Сегодня нападающий «Аль-Насра» реализовал пенальти в матче с «Неомом» в 8-м туре чемпионата Саудовской Аравии (2:0, второй тайм).

40-летний португалец проводит 15-ю игру в текущем сезоне. Он забил 5 раз за сборную и 10 — за саудовский клуб.