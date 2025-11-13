? «Вот такой футбол, водка!» Кингс Лига о покере российского игрока Прокопа

«Хихантес» Прокопа обыграл 1K в ⅛ финала Кингс Лиги. Михаил Прокопьев забил четыре гола и стал MVP встречи.
В аккаунте Кингс Лиги опубликовали сообщение с результатом матча, подписав: «ASÍ ES EL FÚTBOL VODKA ?» [ «Вот такой футбол, водка!»]
Экс-полузащитник 2Drots и «Амкала» Прокоп выступает за «Хихантес» — команду журналиста и главного инсайдера по «Барселоне» Жерара Ромеро. Прокопьев стал первым российским футболистом в лиге Жерара Пике.
Кингс Лига — футбольная медиалига, созданная экс-защитником «Барселоны» Жераром Пике. Формат матчей: 7 на 7, два тайма по 20 минут. Помимо Касильяса среди участников — Серхио Агуэро («Куниспорт»), Ламин Ямаль («Ла Капиталь»), Марсело («Скалл») и другие.