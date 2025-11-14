Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Финляндия
:
Мальта
Все коэффициенты
П1
1.34
X
5.40
П2
11.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Люксембург
:
Германия
Все коэффициенты
П1
29.00
X
12.00
П2
1.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Словакия
:
Северная Ирландия
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.26
П2
4.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Польша
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
4.90
X
4.06
П2
1.76
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Гибралтар
:
Черногория
Все коэффициенты
П1
14.00
X
6.53
П2
1.26
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Хорватия
:
Фарерские острова
Все коэффициенты
П1
1.12
X
10.75
П2
28.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Франция
4
:
Украина
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Ирландия
2
:
Португалия
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Молдавия
0
:
Италия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Андорра
0
:
Албания
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Англия
2
:
Сербия
0
П1
X
П2

Руни положился бы на Роналду в финале, назвал Скоулза лучшим, с кем играл, Чжи Суна — самым недооцененным, Эвра — самым веселым, Кэррика — лучшим тусовщиком

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни ответил на короткий блиц-опрос о бывших партнерах по команде.

Источник: Sports.Ru

— Лучший игрок, с которым вы играли.

— Пол Скоулз.

— Самый недооцененный игрок.

— Пак Чжи Сун.

— Кто больше всех тренируется?

— Гари Невилл и Райан Гиггз.

— Самый веселый партнер по команде.

— Патрис Эвра.

— Кто лидер?

— Гари Невилл.

— Кто не любит проигрывать?

— Я.

— Кто больше всех провоцирует?

— Даррен Флетчер.

— Кто, скорее всего, опоздает?

— Поль Погба и Люк Шоу.

— Худший вкус в музыке.

— У испанцев, Давид Де Хеа, например.

— Кто любит соревноваться больше всех?

— Я и Рио Фердинанд.

— Лучший тусовщик.

— Майкл Кэррик.

— Игрок, на которого вы бы положились в финале.

— Криштиану Роналду, — сказал Руни.