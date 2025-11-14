Руни положился бы на Роналду в финале, назвал Скоулза лучшим, с кем играл, Чжи Суна — самым недооцененным, Эвра — самым веселым, Кэррика — лучшим тусовщиком

— Лучший игрок, с которым вы играли.
— Пол Скоулз.
— Самый недооцененный игрок.
— Пак Чжи Сун.
— Кто больше всех тренируется?
— Гари Невилл и Райан Гиггз.
— Самый веселый партнер по команде.
— Патрис Эвра.
— Кто лидер?
— Гари Невилл.
— Кто не любит проигрывать?
— Я.
— Кто больше всех провоцирует?
— Даррен Флетчер.
— Кто, скорее всего, опоздает?
— Поль Погба и Люк Шоу.
— Худший вкус в музыке.
— У испанцев, Давид Де Хеа, например.
— Кто любит соревноваться больше всех?
— Я и Рио Фердинанд.
— Лучший тусовщик.
— Майкл Кэррик.
— Игрок, на которого вы бы положились в финале.
— Криштиану Роналду, — сказал Руни.