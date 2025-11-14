Ричмонд
Валерий Карпин: «Тренер должен 11 миллионеров с повышенным эго подчинить командным интересам. Великий Месси не стал бы лучшим без хороших футболистов»

Главный тренер сборной России и «Динамо» Валерий Карпин рассказал, как решает споры между футболистами.

Источник: Спортс"

— Бывают ли споры между игроками? Как их решаете?

— Споры между игроками бывают. У нас, футболистов, повышенное эго, каждый думает, что он лучший, что надо показывать себя. Но даже великий Лионель Месси не стал бы самым лучшим, если бы не был в окружении хороших футболистов.

Тренер должен 11 миллионеров с повышенным эго подчинить командным интересам, в этом и заключается, помимо всего, его работа. Споры приходится разруливать, но когда они идут во благо команды, это хорошо, — сказал Карпин.

Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
