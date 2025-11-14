Валерий Карпин: «Тренер должен 11 миллионеров с повышенным эго подчинить командным интересам. Великий Месси не стал бы лучшим без хороших футболистов»

— Бывают ли споры между игроками? Как их решаете?
— Споры между игроками бывают. У нас, футболистов, повышенное эго, каждый думает, что он лучший, что надо показывать себя. Но даже великий Лионель Месси не стал бы самым лучшим, если бы не был в окружении хороших футболистов.
Тренер должен 11 миллионеров с повышенным эго подчинить командным интересам, в этом и заключается, помимо всего, его работа. Споры приходится разруливать, но когда они идут во благо команды, это хорошо, — сказал Карпин.
