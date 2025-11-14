Ротен о травме Мбаппе: «Есть игроки, которым надоело привилегированное отношение — убежден в этом. Думаете, его партнеры не устали и хотят играть бессмысленный матч в Баку?»

"Мы задавались вопросом на 80-й минуте при счете 4:0, кто из футболистов выдумает себе травму, чтобы не ехать в Баку.
Мбаппе — капитан сборной. К нему особое отношение. Но ведь рядом с ним есть партнеры по команде!
Думаете, все партнеры по команде, которые едут в Баку, и те, кто играет столько же, а может, и больше, чем Мбаппе в течение сезоне, не устали и хотят играть этот бессмысленный матч? Нет. Но они, с другой стороны, едут, потому что вынуждены.
Когда принимаешь подобные решения, это может создать проблемы в раздевалке, и я убежден, что есть игроки, которым такое привилегированное отношение уже надоело", — сказал Жером Ротен.