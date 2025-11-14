Ричмонд
Матч-центр
Футбол. Первая лига
15.11
СКА-Хабаровск
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.36
П2
3.65
Футбол. Первая лига
15.11
Черноморец
:
Волга
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.24
П2
3.52
Футбол. Первая лига
15.11
Торпедо
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.10
П2
3.42
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
15.11
Казахстан
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
15.00
X
8.00
П2
1.20
Футбол. Товарищеские матчи
15.11
Россия
:
Чили
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.40
П2
6.43
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Финляндия
0
:
Мальта
1
П1
X
П2

Ротен о травме Мбаппе: «Есть игроки, которым надоело привилегированное отношение — убежден в этом. Думаете, его партнеры не устали и хотят играть бессмысленный матч в Баку?»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе вернулся в расположение команды и не сыграет за сборную Франции в матче квалификации ЧМ-2026 против команды Азербайджана.

Источник: Спортс"

"Мы задавались вопросом на 80-й минуте при счете 4:0, кто из футболистов выдумает себе травму, чтобы не ехать в Баку.

Мбаппе — капитан сборной. К нему особое отношение. Но ведь рядом с ним есть партнеры по команде!

Думаете, все партнеры по команде, которые едут в Баку, и те, кто играет столько же, а может, и больше, чем Мбаппе в течение сезоне, не устали и хотят играть этот бессмысленный матч? Нет. Но они, с другой стороны, едут, потому что вынуждены.

Когда принимаешь подобные решения, это может создать проблемы в раздевалке, и я убежден, что есть игроки, которым такое привилегированное отношение уже надоело", — сказал Жером Ротен.