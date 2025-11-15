Ричмонд
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Черноморец
0
:
Волга
0
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.05
П2
2.85
Футбол. Первая лига
15:30
Торпедо
:
Ротор
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.09
П2
3.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
17:00
Казахстан
:
Бельгия
Все коэффициенты
П1
17.00
X
8.00
П2
1.19
Футбол. Товарищеские матчи
18:00
Россия
:
Чили
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.10
П2
7.00
Футбол. Первая лига
18:00
Нефтехимик
:
Урал
Все коэффициенты
П1
4.30
X
3.34
П2
1.94
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Грузия
:
Испания
Все коэффициенты
П1
12.00
X
6.72
П2
1.26
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Турция
:
Болгария
Все коэффициенты
П1
1.09
X
12.50
П2
33.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Кипр
:
Австрия
Все коэффициенты
П1
10.50
X
5.77
П2
1.32
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Лихтенштейн
:
Уэльс
Все коэффициенты
П1
62.00
X
27.00
П2
1.04
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Словения
:
Косово
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.09
П2
3.47
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Швейцария
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.31
П2
5.80
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Греция
:
Шотландия
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.31
П2
3.55
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Дания
:
Беларусь
Все коэффициенты
П1
1.07
X
15.00
П2
40.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Босния и Герцеговина
:
Румыния
Все коэффициенты
П1
2.62
X
3.16
П2
2.93
Футбол. Первая лига
завершен
СКА-Хабаровск
1
:
Енисей
1
П1
X
П2

Мартинес об удалении Роналду: «Несправедливо налагать длительную дисквалификацию. Криштиану отреагировал на провокацию. Другие могли упасть на поле и ждать пенальти»

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес высказался о красной карточке Криштиану Роналду в матче квалификации ЧМ-2026 против команды Ирландии (0:2).

Источник: Спортс"

Роналду был удален за удар локтем в спину защитнику соперника Даре О’Ши.

"После матча был непростой период, поскольку тяжело определить свои эмоции. Я видел его реакцию на провокацию. Это началось с самого начала игры, в каждом эпизоде ​​в штрафной площади. Это началось даже еще накануне на пресс-конференции.

Криштиану пытался продолжать играть. Другие могли упасть на поле и ждать пенальти. Это была реакция на провокацию. Я бы сказал, что было бы крайне несправедливо налагать длительную дисквалификацию", — сказал Роберто Мартинес перед матчем Португалии против Армении.