Мартинес об удалении Роналду: «Несправедливо налагать длительную дисквалификацию. Криштиану отреагировал на провокацию. Другие могли упасть на поле и ждать пенальти»

Роналду был удален за удар локтем в спину защитнику соперника Даре О’Ши.
"После матча был непростой период, поскольку тяжело определить свои эмоции. Я видел его реакцию на провокацию. Это началось с самого начала игры, в каждом эпизоде в штрафной площади. Это началось даже еще накануне на пресс-конференции.
Криштиану пытался продолжать играть. Другие могли упасть на поле и ждать пенальти. Это была реакция на провокацию. Я бы сказал, что было бы крайне несправедливо налагать длительную дисквалификацию", — сказал Роберто Мартинес перед матчем Португалии против Армении.