Бруну Фернандеш: «Победа на ЧМ — мечта всех португальцев, мы никогда не скрывали. Хотим выигрывать все матчи, независимо от соперника»

В воскресенье сборная Португалии примет команду Армении в отборе ЧМ-2026.
"Цель Португалии — побеждать, и она не меняется вне зависимости от матчей и ситуаций. Мы хотим выигрывать все матчи, независимо от соперника. Играть против первой команды в рейтинге или 50-й — без разницы.
У нас достаточно качественных футболистов, чтобы выигрывать большие матчи или сложные игры против менее топовых команд, как Ирландия. Против Венгрии нам не удалось взять под контроль последние 30 минут — в тот момент мы должны были быть Португалией и контролировать мяч.
Мы никогда не скрывали, что хотим выиграть чемпионат мира, это мечта всех португальцев, как когда-то был чемпионат Европы. Для этого нам нужно выигрывать матчи, начиная с сегодняшнего дня", — заявил Бруну Фернандеш.