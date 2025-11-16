Бруну Фернандеш: «Победа на ЧМ — мечта всех португальцев, мы никогда не скрывали. Хотим выигрывать все матчи, независимо от соперника»

У нас достаточно качественных футболистов, чтобы выигрывать большие матчи или сложные игры против менее топовых команд, как Ирландия. Против Венгрии нам не удалось взять под контроль последние 30 минут — в тот момент мы должны были быть Португалией и контролировать мяч.