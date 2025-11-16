Ричмонд
Спасавший людей и животных во время наводнения хавбек «Интернасьонала» Майя стал почетным гражданином Порту-Алегри. Ранее бразилец получил награду от ФИФА

28-летний полузащитник «Интернасьонала» Тиаго Майя получил в пятницу титул почетного гражданина Порту-Алегри, присуждаемый за заслуги перед обществом.

Источник: Спортс"

В мае 2024 года во время наводнений в штате Риу-Гранди-ду-Сул Тиаго участвовал в спасении людей и животных, оказавшимся в изоляции.

В декабре прошлого года Майя получил премию FIFA Fair Play на церемонии The Best.

"Очень рад стать почетным жителем Порту-Алегри. Для меня это повод для гордости. Никогда не представлял себе такой чести. Я представляю всех гражданских и волонтеров, потому что это не только моя заслуга, а всех, кто помогал, как здесь, так и извне.

Это был очень тяжелый момент для всех, и я надеюсь, что такое больше никогда не повторится. У вас здесь есть человек, на которого можно рассчитывать во всем, с добрым сердцем", — сказал Майя.