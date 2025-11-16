Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
13:00
Сокол
:
Факел
Все коэффициенты
П1
5.10
X
3.29
П2
1.83
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словения
0
:
Косово
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швейцария
4
:
Швеция
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Греция
3
:
Шотландия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Дания
2
:
Беларусь
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Босния и Герцеговина
3
:
Румыния
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Грузия
0
:
Испания
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Турция
2
:
Болгария
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Кипр
0
:
Австрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Лихтенштейн
0
:
Уэльс
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
0
:
Чили
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Урал
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Казахстан
1
:
Бельгия
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
2
:
Ротор
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
2
:
Волга
1
П1
X
П2

Защитник сборной Палестины Хамед о матче с командой Страны Басков: «Должны принести немного радости страдающим соотечественникам. Все это должно прекратиться, Палестина должна стать свободной»

Защитник сборной Палестины Ясер Хамед рассказал, на что пойдут деньги от благотворительных матчей против команд Страны Басков и Каталонии.

«Главное — дать голос палестинцам, у которых его нет, и собрать средства для гуманитарных организаций. Эти деньги очень помогут, особенно в восстановлении больниц, доставке лекарств и так далее», — отметил уроженец Бильбао, тренировавшийся в «Атлетике».

Хамед, свободно говорящий на баскском и испанском языках, считает себя «счастливчиком», поскольку может продолжать жить своей страстью, «в то время как некоторые палестинцы голодают».

«Это заставляет ценить каждую тарелку с едой и все те мелочи, которые люди не замечают в повседневной жизни. У нас есть такая ответственность — принести немного радости нашим соотечественникам, которые страдают. Все это должно прекратиться, Палестина наконец должна стать свободной», — подчеркнул Хамед.