Футбол. Первая лига
13:00
Сокол
:
Факел
П1
5.10
X
3.29
П2
1.83
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словения
0
:
Косово
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швейцария
4
:
Швеция
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Греция
3
:
Шотландия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Дания
2
:
Беларусь
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Босния и Герцеговина
3
:
Румыния
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Грузия
0
:
Испания
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Турция
2
:
Болгария
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Кипр
0
:
Австрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Лихтенштейн
0
:
Уэльс
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
0
:
Чили
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Урал
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Казахстан
1
:
Бельгия
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
2
:
Ротор
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
2
:
Волга
1
П1
X
П2

«Сити» может отозвать Эчеверри из аренды в «Байере» в январе. Гвардиола «раздражен» из-за недостатка игровых минут — 19-летний хавбек сыграл 240 минут в 8 матчах

«Манчестер Сити» может отозвать Клаудио Эчеверри из аренды в «Байере».

Источник: Спортс"

В августе немецкий клуб подписал 19-летнего полузащитника «горожан» на правах годичной аренды.

В Манчестере надеялись, что в этом сезоне аргентинец будет развиваться как игрок в Бундеслиге. Однако пока что футболист провел всего 8 матчей за «Байер», отыграв в общей сложности 240 минут во всех турнирах. На его счету одна голевая передача.

По данным Bild, Пеп Гвардиола «раздражен» недостатком игровых минут у Эчеверри, а «Сити» в целом испытывают разочарование в связи со сложившейся ситуацией.

Сообщается, что представители «Байера» и «Ман Сити» в ближайшее время встретятся для обсуждения будущего хавбека. Bild утверждает, что Эчеверри, вероятно, вернется в Манчестер в январе.

Отмечается, что в соглашении клубов есть пункт, который позволяет сторонам досрочно прекратить аренду.