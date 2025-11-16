«Барса» думает подписать топ-форварда на замену Левандовскому летом. В клубе считают, что финансово это возможно. Приоритет — Альварес, альтернатива — Кейн, Осимхен, Гирасси

В клубе полагают, что их финансовые возможности позволяют осуществить дорогостоящую сделку. Считается, что уход Левандовского должен освободить 40 млн евро в зарплатной ведомости, которые «Барселона» могла бы использовать для приглашения игрока. Кроме того, дополнительный доход ожидается после возвращения команды на «Камп Ноу».
Приоритетным вариантом для клуба является Хулиан Альварес из «Атлетико». Также интерес у «Барсы» вызывают Харри Кейн из «Баварии», Серу Гирасси из «Боруссии» Дортмунд и Виктор Осимхен из «Галатасарая». Карл Этта-Эйонг из «Леванде» рассматривается как «бюджетный» вариант, а Эрлинг Холанд из «Ман Сити» — как нереалистичный.