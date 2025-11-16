Ричмонд
Футбол. Первая лига
13:00
Сокол
:
Факел
Все коэффициенты
П1
5.10
X
3.29
П2
1.83
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словения
0
:
Косово
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швейцария
4
:
Швеция
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Греция
3
:
Шотландия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Дания
2
:
Беларусь
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Босния и Герцеговина
3
:
Румыния
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Грузия
0
:
Испания
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Турция
2
:
Болгария
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Кипр
0
:
Австрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Лихтенштейн
0
:
Уэльс
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
0
:
Чили
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Урал
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Казахстан
1
:
Бельгия
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
2
:
Ротор
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
2
:
Волга
1
П1
X
П2

«Барса» думает подписать топ-форварда на замену Левандовскому летом. В клубе считают, что финансово это возможно. Приоритет — Альварес, альтернатива — Кейн, Осимхен, Гирасси

Как сообщает Mundo Deportivo, «Барселона» раздумывает над приобретением нападающего топ-уровня на замену Роберту Левандовскому, чей контракт истекает следующим летом.

Источник: Спортс"

В клубе полагают, что их финансовые возможности позволяют осуществить дорогостоящую сделку. Считается, что уход Левандовского должен освободить 40 млн евро в зарплатной ведомости, которые «Барселона» могла бы использовать для приглашения игрока. Кроме того, дополнительный доход ожидается после возвращения команды на «Камп Ноу».

Приоритетным вариантом для клуба является Хулиан Альварес из «Атлетико». Также интерес у «Барсы» вызывают Харри Кейн из «Баварии», Серу Гирасси из «Боруссии» Дортмунд и Виктор Осимхен из «Галатасарая». Карл Этта-Эйонг из «Леванде» рассматривается как «бюджетный» вариант, а Эрлинг Холанд из «Ман Сити» — как нереалистичный.