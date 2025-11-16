«Барса» думает подписать топ-форварда на замену Левандовскому летом. В клубе считают, что финансово это возможно. Приоритет — Альварес, альтернатива — Кейн, Осимхен, Гирасси

Приоритетным вариантом для клуба является Хулиан Альварес из «Атлетико». Также интерес у «Барсы» вызывают Харри Кейн из «Баварии», Серу Гирасси из «Боруссии» Дортмунд и Виктор Осимхен из «Галатасарая». Карл Этта-Эйонг из «Леванде» рассматривается как «бюджетный» вариант, а Эрлинг Холанд из «Ман Сити» — как нереалистичный.