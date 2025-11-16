17-летний Сатпаев стал самым юным автором гола в истории сборной Казахстана. Принадлежащий «Челси» форвард забил Бельгии

Команда Талгата Байсуфинова 15 ноября сыграла вничью с Бельгией в квалификации ЧМ — 1:1.
Счет на 9-й минуте открыл 17-летний Сатпаев. Форвард, принадлежащий «Челси» и выступающий за «Кайрат», побил рекорд национальной команды.
Дастан Сатпаев стал самым молодым автором гола в истории сборной Казахстана.
Команда Талгата Байсуфинова 15 ноября сыграла вничью с Бельгией в квалификации ЧМ — 1:1.
Счет на 9-й минуте открыл 17-летний Сатпаев. Форвард, принадлежащий «Челси» и выступающий за «Кайрат», побил рекорд национальной команды.