«Батраков теряется, статистика из “Локо” на сборную не переносится. Он лидер, должен решать эпизоды». Гришин о матчах с Чили и Перу

Россияне 15 ноября уступили чилийцам (0:2), а 12 ноября сыграли вничью со сборной Перу (1:1) в BetBoom товарищеских матчах. Батраков провел полную встречу с перуанцами и вышел на поле на 25‑й минуте игры против Чили.
"Две игры мы не видим Батракова в том состоянии, в котором мы привыкли видеть.
Он лидер сборной, он должен. Если он в «Локомотиве» [в сезоне] 13 забил и 4 отдал, то в сборной он должен быть лидером.
Мы не видим вот этого переноса статистики из клуба на сборную. Батраков теряется", — заявил Гришин.
Полную статистику полузащитника «Локомотива» можно изучить здесь.
Владимир Пономарев: «У нас в свое время таких Батраковых по 2−3 в каждой команде было. В сборной каждый раз разный состав — значит, нет сильных игроков, достойных всегда быть в старте».