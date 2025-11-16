Ричмонд
«Батраков теряется, статистика из “Локо” на сборную не переносится. Он лидер, должен решать эпизоды». Гришин о матчах с Чили и Перу

Бывший футболист ЦСКА и других клубов Александр Гришин считает, что Алексей Батраков не смог себя проявить в матчах сборной России против команд Перу и Чили.

Источник: Спортс"

Россияне 15 ноября уступили чилийцам (0:2), а 12 ноября сыграли вничью со сборной Перу (1:1) в BetBoom товарищеских матчах. Батраков провел полную встречу с перуанцами и вышел на поле на 25‑й минуте игры против Чили.

"Две игры мы не видим Батракова в том состоянии, в котором мы привыкли видеть.

Он лидер сборной, он должен. Если он в «Локомотиве» [в сезоне] 13 забил и 4 отдал, то в сборной он должен быть лидером.

Мы не видим вот этого переноса статистики из клуба на сборную. Батраков теряется", — заявил Гришин.

Полную статистику полузащитника «Локомотива» можно изучить здесь.

Владимир Пономарев: «У нас в свое время таких Батраковых по 2−3 в каждой команде было. В сборной каждый раз разный состав — значит, нет сильных игроков, достойных всегда быть в старте».

