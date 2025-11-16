Ричмонд
Футбол. Первая лига
13:00
Сокол
:
Факел
Все коэффициенты
П1
5.10
X
3.29
П2
1.83
Футбол. Первая лига
14:00
Уфа
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.08
П2
2.80
Футбол. Первая лига
15:00
Челябинск
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.05
П2
3.27
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
17:00
Венгрия
:
Ирландия
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.62
П2
4.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
17:00
Португалия
:
Армения
Все коэффициенты
П1
1.06
X
17.00
П2
44.00
Футбол. Первая лига
17:30
Шинник
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.63
П2
6.20
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словения
0
:
Косово
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швейцария
4
:
Швеция
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Греция
3
:
Шотландия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Дания
2
:
Беларусь
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Босния и Герцеговина
3
:
Румыния
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Грузия
0
:
Испания
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Турция
2
:
Болгария
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Кипр
0
:
Австрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Лихтенштейн
0
:
Уэльс
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
0
:
Чили
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Урал
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Казахстан
1
:
Бельгия
1
П1
X
П2

Ассистент тренера Бельгии об 1:1 с Казахстаном: «Не сразу вошли в игру. Не первый раз начинаем тяжело, постараемся устранить ошибки»

Ассистент тренера сборной Бельгии оценил ничью с Казахстаном (1:1) в отборе ЧМ-2026.

"Мы не смогли сразу войти в игру. На адаптацию к покрытию ушло слишком много времени. В первом тайме нам было тяжело, но после перерыва команда собралась и сравняла счет. Как вы видели, мы нанесли очень много ударов по воротам.

Мы не ожидали, что матч начнется так. Предупреждали игроков, но Казахстан использовал свой стиль — быстрый удар и гол в дебюте встречи. Если бы сегодня добыли путевку на чемпионат мира, мы бы праздновали. Но теперь перенесли это на вторник.

У нас есть футболисты, которые только начинают получать игровое время. Это не первый матч, который мы начинаем тяжело. Мы проведем анализ и постараемся устранить ошибки.

У нас был четкий план на игру. Во втором тайме вы его увидели. Отмечу Доку. Ваш вратарь [Темирлан Анарбеков] сегодня также провел сильный матч", — сказал Клод Фишо.