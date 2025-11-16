Ричмонд
Канчельскис после 0:2 с Чили: «Карпину пора определиться с местом работы. На двух стульях долго не усидит, сам себя обманывает»

Андрей Канчельскис призвал Валерия Карпина прекратить совмещение тренерских постов в «Динамо» и сборной России. В субботу россияне проиграли дома Чили (0:2) в товарищеском матче.

Источник: Спортс"

"В матче с Чили я посмотрел только второй тайм. Не понимаю эту тенденцию разыгрывать мяч от ворот. Можно просто вперед вынести, и проблем у нас не будет. У нас надежности в обороне не хватает, а мы хотим в зрелищный футбол играть и в итоге проигрываем.

Карпину давно пора определиться с местом работы. На двух стульях он долго не усидит, сам себя обманывает. Пусть выбирает, хочет он работать в сборной или в «Динамо». Где в мире тренер сборной еще и какой-то клуб тренирует? Если он будет продолжать работать на два фронта, на обоих провалится.

Не очень хочу сравнивать нашу сборную с европейскими командами. Мы нигде не играем, так что это будет неправильно. Когда вернемся, тогда и будем говорить о нашем реальном уровне. Сейчас даже не буду об этом говорить", — сказал бывший полузащитник сборной России.

