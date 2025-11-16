Ричмонд
Футбол. Первая лига
13:00
Сокол
:
Факел
Все коэффициенты
П1
5.10
X
3.29
П2
1.83
Футбол. Первая лига
14:00
Уфа
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.08
П2
2.80
Футбол. Первая лига
15:00
Челябинск
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.05
П2
3.27
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
17:00
Венгрия
:
Ирландия
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.62
П2
4.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
17:00
Португалия
:
Армения
Все коэффициенты
П1
1.06
X
17.00
П2
44.00
Футбол. Первая лига
17:30
Шинник
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.63
П2
6.20
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словения
0
:
Косово
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швейцария
4
:
Швеция
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Греция
3
:
Шотландия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Дания
2
:
Беларусь
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Босния и Герцеговина
3
:
Румыния
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Грузия
0
:
Испания
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Турция
2
:
Болгария
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Кипр
0
:
Австрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Лихтенштейн
0
:
Уэльс
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
0
:
Чили
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Урал
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Казахстан
1
:
Бельгия
1
П1
X
П2

Луис де ла Фуэнте: «Испания не должна терять голову — выход на ЧМ-2026 еще не гарантирован»

Луис де ла Фуэнте заявил, что сборная Испании должна сохранять настрой, несмотря на то, что уже практически вышла на ЧМ-2026.

В заключительном матче отборочного турнира испанцы примут Турцию. Для прямого выхода на ЧМ-2026 гостям нужно побеждать с разницей не меньше семи голов.

Накануне Испания разгромила на выезде Грузию (4:0).

"Дело не в том, что Грузия была слаба, а в том, что ей противостоял грозный соперник. Из уважения к сопернику, а мы очень уважаем все команды, включая Турцию, мы должны не терять голову и сохранять настрой, пока это [выход на ЧМ-2026] математически не будет гарантировано.

У меня отличный повод гордиться игроками. Мне повезло, что я тренирую игроков такого уровня, поистине историческую команду, и нам еще предстоит долгий путь.

Мы продолжаем стремиться к большему, к лучшим результатам. Замечательно, что есть возможность тренировать молодых игроков, которые не устают работать, чтобы стать лучше", — сказал тренер сборной Испании.