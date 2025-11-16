Тренер Беларуси о 2:2 с Данией: «Для меня это большое достижение. Соперник входит в топ-5 сборных мира»

Стоит признать, что у нас были провальные игры — с Грецией, первый матч с Данией, но сегодня команда сыграла достойно. Как и в прошлой игре со Шотландией, хотя мы проиграли, я считаю, что того поражения мы не заслуживали. Последние два матча мы провели очень хорошо.