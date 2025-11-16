Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
13:00
Сокол
:
Факел
Все коэффициенты
П1
5.05
X
3.29
П2
1.88
Футбол. Первая лига
14:00
Уфа
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.08
П2
2.80
Футбол. Первая лига
15:00
Челябинск
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.05
П2
3.27
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
17:00
Венгрия
:
Ирландия
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.62
П2
4.38
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
17:00
Португалия
:
Армения
Все коэффициенты
П1
1.07
X
16.00
П2
46.00
Футбол. Первая лига
17:30
Шинник
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.63
X
3.63
П2
6.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словения
0
:
Косово
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швейцария
4
:
Швеция
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Греция
3
:
Шотландия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Дания
2
:
Беларусь
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Босния и Герцеговина
3
:
Румыния
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Грузия
0
:
Испания
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Турция
2
:
Болгария
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Кипр
0
:
Австрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Лихтенштейн
0
:
Уэльс
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
0
:
Чили
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Урал
0
П1
X
П2

Тренер Беларуси о 2:2 с Данией: «Для меня это большое достижение. Соперник входит в топ-5 сборных мира»

Тренер сборной Беларуси Карлос Алос оценил ничью с Данией (2:2) в отборе ЧМ-2026.

Источник: Спортс"

"Я придаю этому матчу большое значение, и он очень важен. В первой встрече мы проиграли Дании 0:6, но не только это стало причиной хорошего результата сегодня.

Я их очень хорошо знаю. По моему мнению, Дания входит в топ-5 команд мира, поэтому, учитывая все, что мы прошли на долгом пути и текущую ситуацию, могу только поздравить своих игроков. Мы не прошли квалификацию, но лично для меня этот результат — большое достижение", — сказал Алос в эфире Sport TV2.

— Я говорил раньше, что нам необходимо было доказать после первой игры с ними, что разница между командами не настолько велика. С моей точки зрения, наша команда растет, и этот процесс начался не сегодня и не вчера, а продолжается уже длительное время.

Стоит признать, что у нас были провальные игры — с Грецией, первый матч с Данией, но сегодня команда сыграла достойно. Как и в прошлой игре со Шотландией, хотя мы проиграли, я считаю, что того поражения мы не заслуживали. Последние два матча мы провели очень хорошо.

— Верна ли мысль, что сборной Беларуси удаются игры, когда на нее ничего не давит?

— Я не считаю, что дело в давлении. Сегодня ребята показали тот уровень, на котором мы действительно находимся, — добавил Алос.