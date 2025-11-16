Доку об 1:1: «Если Бельгии нужны де Брюйне, Лукаку и Куртуа, чтобы победить Казахстан, то на ЧМ ничего не сможем сделать»

"Мы уже слишком много очков упустили, потому что в большинстве матчей играли недостаточно хорошо. Наша кампания прошла не блестяще. Всем нужно действовать лучше — тренеру, мне, всем.
Кевин [де Брюйне], Ромелу [Лукаку], Тибо [Куртуа]… Если нам нужны они (все трое травмированы — Спортс"), чтобы победить Казахстан, то на чемпионате мира мы ничего не сможем сделать.
Мы изучали эту команду и думали, что они будут играть длинными передачами, но они играли коротко и действовали активно. Это был совсем другой матч, чем предыдущий раз. Возможно, мы недостаточно проанализировали соперника", — сказал вингер cборной Бельгии.