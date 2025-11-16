Ричмонд
Футбол. Первая лига
13:00
Сокол
:
Факел
Все коэффициенты
П1
5.00
X
3.20
П2
1.88
Футбол. Первая лига
14:00
Уфа
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.81
X
3.00
П2
2.80
Футбол. Первая лига
15:00
Челябинск
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.00
П2
3.20
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
17:00
Венгрия
:
Ирландия
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.51
П2
4.36
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
17:00
Португалия
:
Армения
Все коэффициенты
П1
1.07
X
17.00
П2
48.00
Футбол. Первая лига
17:30
Шинник
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.62
П2
6.28
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словения
0
:
Косово
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швейцария
4
:
Швеция
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Греция
3
:
Шотландия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Дания
2
:
Беларусь
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Босния и Герцеговина
3
:
Румыния
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Грузия
0
:
Испания
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Турция
2
:
Болгария
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Кипр
0
:
Австрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Лихтенштейн
0
:
Уэльс
1
П1
X
П2
Футбол. Товарищеские матчи
завершен
Россия
0
:
Чили
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Нефтехимик
1
:
Урал
0
П1
X
П2

Доку об 1:1: «Если Бельгии нужны де Брюйне, Лукаку и Куртуа, чтобы победить Казахстан, то на ЧМ ничего не сможем сделать»

Жереми Доку оценил ничью сборной Бельгии с Казахстаном (1:1) в отборе ЧМ-2026.

"Мы уже слишком много очков упустили, потому что в большинстве матчей играли недостаточно хорошо. Наша кампания прошла не блестяще. Всем нужно действовать лучше — тренеру, мне, всем.

Кевин [де Брюйне], Ромелу [Лукаку], Тибо [Куртуа]… Если нам нужны они (все трое травмированы — Спортс"), чтобы победить Казахстан, то на чемпионате мира мы ничего не сможем сделать.

Мы изучали эту команду и думали, что они будут играть длинными передачами, но они играли коротко и действовали активно. Это был совсем другой матч, чем предыдущий раз. Возможно, мы недостаточно проанализировали соперника", — сказал вингер cборной Бельгии.