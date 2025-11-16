Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
13:00
Сокол
:
Факел
Все коэффициенты
П1
4.15
X
3.05
П2
2.11
Футбол. Первая лига
14:00
Уфа
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
2.81
X
3.00
П2
2.80
Футбол. Первая лига
15:00
Челябинск
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.50
X
3.00
П2
3.20
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
17:00
Венгрия
:
Ирландия
Все коэффициенты
П1
1.94
X
3.45
П2
4.30
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
17:00
Португалия
:
Армения
Все коэффициенты
П1
1.06
X
16.00
П2
39.00
Футбол. Первая лига
17:30
Шинник
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.62
П2
6.28
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Азербайджан
:
Франция
Все коэффициенты
П1
27.00
X
10.75
П2
1.11
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Украина
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.70
П2
5.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Албания
:
Англия
Все коэффициенты
П1
9.00
X
4.77
П2
1.43
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Сербия
:
Латвия
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.44
П2
12.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Словения
0
:
Косово
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Швейцария
4
:
Швеция
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Греция
3
:
Шотландия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Дания
2
:
Беларусь
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Босния и Герцеговина
3
:
Румыния
1
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Грузия
0
:
Испания
4
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Турция
2
:
Болгария
0
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Кипр
0
:
Австрия
2
П1
X
П2
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
завершен
Лихтенштейн
0
:
Уэльс
1
П1
X
П2

Де ла Фуэнте о неучастии Хейсена в матче с Грузией: «У него небольшой дискомфорт. Приоритет — забота об игроке. У сборной идеальный контакт с врачами “Реала”

Луис де ла Фуэнте рассказал, почему защитник сборной Испании Дин Хейсен пропустил матч отбора ЧМ-2026 с Грузией (4:0).

«У него небольшой дискомфорт. Сегодня, как и всегда, приоритет — забота об игроке. Мы это снова продемонстрировали. У нас идеальный контакт с врачами “Реала”, и мы посчитали, что лучше всего ему дать отдохнуть. Завтра посмотрим, как он себя чувствует, и обсудим ситуацию с нашими врачами и медштабом “Реала”.

Никто не покинет расположение сборной, если только медицинский штаб не рассудит иначе. Игрок рад быть здесь, и завтра мы оценим, помешает ли ему этот небольшой дискомфорт сыграть в Севилье [c Турцией]", — сказал тренер сборной Испании.