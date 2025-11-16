Де ла Фуэнте о неучастии Хейсена в матче с Грузией: «У него небольшой дискомфорт. Приоритет — забота об игроке. У сборной идеальный контакт с врачами “Реала”

«У него небольшой дискомфорт. Сегодня, как и всегда, приоритет — забота об игроке. Мы это снова продемонстрировали. У нас идеальный контакт с врачами “Реала”, и мы посчитали, что лучше всего ему дать отдохнуть. Завтра посмотрим, как он себя чувствует, и обсудим ситуацию с нашими врачами и медштабом “Реала”.
Никто не покинет расположение сборной, если только медицинский штаб не рассудит иначе. Игрок рад быть здесь, и завтра мы оценим, помешает ли ему этот небольшой дискомфорт сыграть в Севилье [c Турцией]", — сказал тренер сборной Испании.