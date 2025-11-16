Александр Кержаков: «Ничего не делаю и не буду делать для возвращения рекорда по голам за сборную России»

Ранее стало известно, что Кержаков, завершивший карьеру в 2016 году, может сравняться с Артемом Дзюбой по голам за сборную России. Рекордный, 31-й мяч Дзюба забил в ворота Гренады в марте этого года. На счету Кержакова 30 голов.