Футбол. Первая лига
1-й тайм
Сокол
0
:
Факел
1
Все коэффициенты
П1
17.00
X
4.80
П2
1.27
Футбол. Первая лига
14:00
Уфа
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
3.10
X
2.98
П2
2.85
Футбол. Первая лига
15:00
Челябинск
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.56
X
2.99
П2
3.10
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
17:00
Венгрия
:
Ирландия
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.35
П2
4.20
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
17:00
Португалия
:
Армения
Все коэффициенты
П1
1.06
X
18.00
П2
46.00
Футбол. Первая лига
17:30
Шинник
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.62
П2
6.28
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Азербайджан
:
Франция
Все коэффициенты
П1
29.00
X
10.50
П2
1.11
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Украина
:
Исландия
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.70
П2
5.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Албания
:
Англия
Все коэффициенты
П1
10.00
X
4.96
П2
1.38
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
20:00
Сербия
:
Латвия
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.44
П2
13.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Израиль
:
Молдавия
Все коэффициенты
П1
1.44
X
4.90
П2
6.60
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
22:45
Италия
:
Норвегия
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.72
П2
3.41

Экс-форвард «Атлетико» Кано пошутил о фото Месси с владельцем «Эльче»: «Он копирует все, что я делаю. Посмотрим, перейдет ли он тоже в “Атлетико”

Бывший нападающий «Атлетико» Рубен Кано пошутил по поводу фотографии Лионеля Месси с владельцем «Эльче».

Источник: Спортс"

Ранее сборная Аргентины провела открытую тренировку на стадионе «Мартинес Валеро» в Эльче в рамках тренировочного сбора.

Официальный аккаунт «Эльче» опубликовал фотографию владельца клуба Кристиана Брагарника, позирующего с Месси.

"Этот Месси такой интересный. Он копирует все, что я делаю.

Посмотрим, повторит ли он за мной и тоже перейдет в «Атлетико», — написал Кано в соцсетях.

К своей публикации он прикрепил недавнюю фотографию с аргентинским руководителем, сделанную несколькими неделями ранее во время мероприятия в Эльче.

Диего Симеоне консультировался с Луисом Суаресом, рассматривая возможность подписания Месси перед его уходом из «Барселоны», напоминает Marca.

«Я думал, что он может перейти в “Атлетико”, но эта иллюзия продлилась три часа. “ПСЖ” был полон решимости подписать его», — сказал тогда тренер мадридцев.