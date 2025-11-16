Экс-форвард «Атлетико» Кано пошутил о фото Месси с владельцем «Эльче»: «Он копирует все, что я делаю. Посмотрим, перейдет ли он тоже в “Атлетико”

Ранее сборная Аргентины провела открытую тренировку на стадионе «Мартинес Валеро» в Эльче в рамках тренировочного сбора.
Официальный аккаунт «Эльче» опубликовал фотографию владельца клуба Кристиана Брагарника, позирующего с Месси.
"Этот Месси такой интересный. Он копирует все, что я делаю.
Посмотрим, повторит ли он за мной и тоже перейдет в «Атлетико», — написал Кано в соцсетях.
К своей публикации он прикрепил недавнюю фотографию с аргентинским руководителем, сделанную несколькими неделями ранее во время мероприятия в Эльче.
Диего Симеоне консультировался с Луисом Суаресом, рассматривая возможность подписания Месси перед его уходом из «Барселоны», напоминает Marca.
«Я думал, что он может перейти в “Атлетико”, но эта иллюзия продлилась три часа. “ПСЖ” был полон решимости подписать его», — сказал тогда тренер мадридцев.